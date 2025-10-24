Diebe läuteten vor Einbruch an der Tür – 83-Jährige war allein zu Hause

Diebe brachen in das Haus einer 83-jährigen Frau ein, während diese zu Hause war. Die Unbekannten flüchteten mit Bargeld und Schmuck. Die Polizei bittet um Hinweise zur Tat.

Gegen 10.20 Uhr läuteten mehrere unbekannte Täter an der Eingangstüre des Einfamilienhauses einer 83-Jährigen in Kalwang (Leoben), die zu diesem Zeitpunkt alleine zuhause war. Als niemand öffnete begaben sich die Täter zur Rückseite des Hauses und brachen ein Fenster auf. Durch dieses gelangten die Täter in das Haus und durchsuchten alle Räume im Obergeschoss. Die 83-Jährige hörte verdächtige Geräusche und begab sich in diese Richtung. Als einer der Täter die Frau bemerkte, stieß er sie zur Seite und flüchtete. Mit Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro verließen die Täter schließlich das Wohnhaus und flüchteten in unbekannte Richtung. Die 83-Jährige wurde nicht verletzt.

Polizei sucht nach Zeugen

Nun sucht die Polizei nach Hinweisen zu den Tätern. Hat jemand in der Zeit von 9 bis 10.30 Uhr im Raum Kalwang ein verdächtiges schwarzes Fahrzeug mit italienischen Kennzeichen, vermutlich besetzt mit männlichen Insassen, wahrgenommen oder fotografiert? Hinweise dazu werden an die Polizeiinspektion Mautern (059133/6323) erbeten.