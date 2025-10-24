Paukenschlag in der Steiermark: Christopher Drexler verlässt die Politik

Der langjährige ÖVP-Politiker und frühere Landeshauptmann Christopher Drexler kündigte am Freitag seinen Rückzug aus der Politik an. Nach einem Gespräch mit ÖVP-Landesparteichefin Manuela Khom erklärte der 54-Jährige, dass er sich beruflich neu orientieren werde. Der Schritt kommt nach den schweren Verlusten der ÖVP bei der Landtagswahl im November 2024, bei der die Partei den Landeshauptmann-Posten an die FPÖ verlor. Schon damals hatte Drexler eine „berufliche Neuorientierung“ in Aussicht gestellt.

Wechsel in die Privatwirtschaft

Drexler wird laut eigenen Angaben noch heuer aus der Politik ausscheiden. Bei der Landtagssitzung am 25. Novemberwill er alle politischen Funktionen und auch sein Mandat niederlegen. Künftig wird Drexler für die Sanlas Holding tätig sein – ein steirisches Gesundheitsunternehmen mit Sitz auf der Laßnitzhöhe, das rund 1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Eigentümer des Unternehmens ist Günther Nebel, Honorarkonsul Kasachstans in der Steiermark. Drexler übernimmt dort eine leitende Funktion im Personal- und Vertragspartnermanagement. Durch seine frühere Tätigkeit als Gesundheitslandesrat bringe er „umfangreiche Erfahrung im Gesundheitswesen“ mit.

25 Jahre im Landtag – ein steirisches Polit-Urgestein

Mit 25 Jahren im Landtag ist Drexler derzeit der am längsten dienende Abgeordnete in der Steiermark. Seine politische Laufbahn begann bereits in den 1980er-Jahren, zunächst bei der Jungen ÖVP. Er galt früh als aufstrebender Kopf der steirischen Volkspartei, war Landesobmann der JVP und später 17 Jahre lang Chef des Arbeitnehmerbundes (ÖAAB). 2003 wurde er Klubobmann der ÖVP, 2014 schließlich Landesrat. Im Sommer 2022 übernahm er von Hermann Schützenhöfer das Amt des Landeshauptmanns – bis zur Wahlniederlage Ende 2024.

Intellektueller Kopf mit klaren Ansichten

In Politkreisen galt Drexler stets als intellektueller Querdenker mit scharfer Zunge. Seine pointierten Auftritte und unkonventionellen Ansichten machten ihn zu einer der markantesten Figuren der steirischen ÖVP. Immer wieder sorgte er mit klaren Positionen für Diskussionen – etwa mit seiner frühen Forderung nach gleichgeschlechtlicher Ehe (2004) oder seiner Kritik an der österreichischen Neutralität (2007), die er als „Staatsmärchen“ bezeichnete. Trotz oder gerade wegen seiner Streitbarkeit genoss Drexler in politischen Kreisen Respekt – als jemand, der den Diskurs nicht scheute.