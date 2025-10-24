A2 Richtung Graz: Lkw kracht in Mittelwand und kippt um

Gegen 7:10 Uhr war ein 60-jähriger Pole mit einem Klein-Lkw auf dem ersten Fahrstreifen der A2 in Fahrtrichtung Graz unterwegs. Im Fahrzeug befand sich weiters ein 46-Jähriger aus der Ukraine. Aus bislang unbekannter Ursache fuhr er auf Höhe Straßenkilometer 137,650 gegen die Mittelbetonleitwand. Dadurch kippte das Fahrzeug um und es kam auf der Beifahrerseite zum Liegen. Der Beifahrer konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Der 60-Jährige wurde von den Einsatzkräften der Feuerwehren Bad Waltersdorf und Ilz aus dem beschädigten Fahrzeug befreit. Nach der Erstversorgung wurden die beiden Männer mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus nach Feldbach eingeliefert. Die A2 war an der Unfallörtlichkeit von 7.35 bis 8.10 Uhr gesperrt.