Flaggenparade in Leoben: Steirische Einsatzkräfte im Mittelpunkt

Zwei Tage vor dem Nationalfeiertag stand der Leobener Hauptplatz ganz im Zeichen der traditionellen Flaggenparade. Vertreter aller steirischen Einsatzorganisationen präsentierten sich vor zahlreichen Besuchern.

Am Freitag, dem 24. Oktober 2025, fand auf dem Hauptplatz von Leoben die traditionelle Flaggenparade der steirischen Einsatzorganisationen statt. Begleitet wurde der feierliche Festakt musikalisch von der Militärmusik Steiermark, der Polizeimusik Steiermarksowie der Feuerwehrmusik Eisbach-Rein. Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) dankte in seiner Ansprache den zahlreich angetretenen Einsatzkräften: „Die Mitglieder der Einsatzorganisationen stehen für Haltung, Verantwortung und den Dienst an der Gesellschaft. Sie sind die Grundpfeiler unseres sicheren Zusammenlebens.“

Einsatzkräfte als Rückgrat der Gesellschaft

Kunasek würdigte insbesondere das Engagement von Bundesheer, Polizei, Feuerwehren, Rettungsdiensten, Berg- und Wasserrettung sowie des Zivilschutzes. Er verwies außerdem auf die Bedeutung des Nationalfeiertags und der immerwährenden Neutralität Österreichs: „Dieser Tag erinnert uns daran, wie wir unsere Unabhängigkeit wiedererlangt haben – und er stärkt unsere nationale Identität. Die Neutralität Österreichs ist für mich unverzichtbar.“ Auch Leobens Bürgermeister Kurt Wallner (SPÖ) richtete Worte des Dankes an die Einsatzkräfte: „Unsere Organisationen leisten täglich Außergewöhnliches – verlässlich, mutig und oft im Hintergrund. Ihnen gebühren höchste Anerkennung und Dankbarkeit.“

Breite Beteiligung aller Organisationen

Bei der Flaggenparade waren zahlreiche Ehrenformationen vertreten – darunter das Militärkommando Steiermark, die Polizei (LPD), der Landesfeuerwehrverband, das Rote Kreuz, das Grüne Kreuz, der Christophorus-Flugrettungsverein, die Bergrettung, der KIT-Land Steiermark, die Wasserrettung, der Landesverband für Höhlenrettung, der Malteser Hospitaldienst sowie die Österreichische Rettungshundebrigade.