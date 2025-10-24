Skip to content
/ ©5 Minuten
Symbolfoto
Bild auf 5min.at zeigt die Grazer Innenstadt.
Nebel und Sonne finden sich heute in der Steiermark
Steiermark
24/10/2025
Wetter

Zwischen Nebel und Sonne: Ruhiges Herbstwetter am Samstag

Am Samstag zeigt sich das Wetter von seiner ruhigen Seite: Nach örtlichem Frühnebel und leichtem Morgenfrost setzt sich vielerorts die Sonne durch. Dazwischen ziehen zwar einige Wolkenfelder auf, doch es bleibt meist trocken.

von Stefan Putz
1 Minute Lesezeit(69 Wörter)

„Am Samstag ziehen von Westen zeitweise kompakte Wolkenfelder durch. Es bleibt dabei meist niederschlagsfrei und zwischendurch scheint die Sonne. Der Wind weht mäßig und dreht auf Süd zurück. Örtliche Frühnebelfelder lichten sich am Vormittag rasch, in den obersteirischen Tälern ist Morgenfrost wahrscheinlich. Frühtemperaturen: -2 bis 4 Grad, Nachmittagswerte: 9 bis 14 Grad“, so die Prognose der GeoSphere Austria

