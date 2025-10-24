Zwischen Nebel und Sonne: Ruhiges Herbstwetter am Samstag

Am Samstag zeigt sich das Wetter von seiner ruhigen Seite: Nach örtlichem Frühnebel und leichtem Morgenfrost setzt sich vielerorts die Sonne durch. Dazwischen ziehen zwar einige Wolkenfelder auf, doch es bleibt meist trocken.

„Am Samstag ziehen von Westen zeitweise kompakte Wolkenfelder durch. Es bleibt dabei meist niederschlagsfrei und zwischendurch scheint die Sonne. Der Wind weht mäßig und dreht auf Süd zurück. Örtliche Frühnebelfelder lichten sich am Vormittag rasch, in den obersteirischen Tälern ist Morgenfrost wahrscheinlich. Frühtemperaturen: -2 bis 4 Grad, Nachmittagswerte: 9 bis 14 Grad“, so die Prognose der GeoSphere Austria