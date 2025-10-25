Ein Reporter zwischen den Fronten – Wehrschütz live in Hart bei Graz

Er hat Kriege erlebt, Revolutionen begleitet und Geschichte aus nächster Nähe beobachtet: Der langjährige ORF-Korrespondent Christian Wehrschütz kommt nach Hart bei Graz, um über seine Arbeit in Europas Krisengebieten zu sprechen. Der vielfach ausgezeichnete Journalist gilt als Kenner des Balkans und der Ukraine. In seinem Vortrag „Frontlinien – 25 Jahre zwischen Krise, Krieg und Hoffnung“ gibt er authentische Einblicke in den Alltag eines Reporters zwischen Frontlinien, politischen Umbrüchen und der Suche nach Wahrheit. In seinem Vortrag beleuchtet er aktuelle geopolitische Entwicklungen und beantwortet zentrale Fragen unserer Zeit:

Wie kann es in der Ukraine Frieden geben?

Wie stark ist Russland wirklich?

Wird Europa zur nächsten Supermacht?

Welche neue Weltordnung erwartet uns?