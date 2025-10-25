Zwei Tote nach Tragödie auf A9

In der Nacht auf Samstag, 25. Oktober 2025, geriet ein Pkw nach einem Auffahrunfall auf der Pyhrnautobahn (A9) in Lebring (Steiermark) in Vollbrand. Zwei Personen kamen ums Leben. Ein Pkw-Lenker (38) war alkoholisiert.

Gegen 1.40 Uhr fuhr ein 38-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Leibnitz auf der A9/Pyhrnautobahn in Richtung Spielfeld. Auf Höhe Lebring kollidierte er offenbar nach einem Überholvorgang auf der ersten Fahrspur mit einem ungarischen Pkw. Dabei dürften die beiden Fahrzeuge mit hohem Geschwindigkeitsunterschied aufeinandergeprallt sein. In Folge des Aufpralls geriet das ungarische Fahrzeug in Vollbrand.

Zwei Tote nach Unfall auf A9

Zwei im Fahrzeug befindliche Personen kamen ums Leben. Ein alarmierter Notarzt konnte nur mehr den Tod der beiden Personen feststellen. Der 38-Jährige erlitt lediglich leichte Verletzungen. Er wurde vom Roten Kreuz medizinisch erstversorgt und ins LKH Südsteiermark nach Wagna eingeliefert. Ein Alkotest mit ihm ergab eine erhebliche Alkoholisierung.

Obduktion angeordnet

Die A9 musste über Nacht in Fahrtrichtung Spielfeld für den gesamten Verkehr gesperrt werden. Eine Ableitung bei Lebring wurde eingerichtet. Seit 7.30 Uhr steht bereits ein Fahrstreifen wieder für den Verkehr zur Verfügung. Die polizeilichen Ermittlungen sowie Spurensicherungen am Unfallort dauern jedoch weiterhin an. Die Staatsanwaltschaft Graz hat bereits die Obduktion der beiden Leichen angeordnet. Dabei sollen Todesursache und Identität der verstorbenen Personen geklärt werden. Zudem wurde ein Sachverständiger bestellt, welcher die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen hat.