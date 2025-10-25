„Türke“ statt Name – dann wirft Chef ihm auch noch Öllappen ins Gesicht

Ein 20-jähriger Kfz-Lehrling wurde in seiner Firma massiv diskriminiert – und das vom eigenen Chef. Erst nach Einschreiten der Arbeiterkammer Steiermark bekam der junge Mann endlich Gerechtigkeit.

Ein 20-jähriger Kfz-Lehrling musste in seinem Betrieb wiederholt herablassende Beleidigungen ertragen. Statt beim Namen wurde er vom eigenen Chef nur „Türke“ genannt, wie die Arbeiterkammer Steiermark berichtet. Die Spitze des Eisbergs: Der Chef warf ihm sogar einen Ölfetzen mitten ins Gesicht. Das brachte das Fass zum Überlaufen.

Statt Hilfe, wurden Beleidigungen als „rauer Ton“ abgetan

Obwohl der Lehrling mehrfach beim Geschäftsführer um Unterstützung bat, gab es keine Konsequenzen. Die wiederholten Beleidigungen wurden lediglich als „rauer Ton in der Werkstatt“ abgetan. Schließlich legte man dem jungen Mann die Papiere zur Auflösung der Lehre vor.

20-Jähriger bekam 10.000 Euro Schadenersatz

Der Lehrling wandte sich daraufhin an die Arbeiterkammer Steiermark, die den Fall vor Gericht brachte – und das mit Erfolg: Das Urteil sprach dem jungen Mann 10.000 Euro Schadenersatz zu.