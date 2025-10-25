Kollision zweier Kastenwägen: 44-Jähriger eingeklemmt und schwer verletzt

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es Samstagfrüh, 25. Oktober 2025, zu einer Kollision in Thannhausen (Weiz) zwischen zwei Kastenwägen. Einer der Lenker (44) musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus geflogen werden.

Kurz nach 7 Uhr wurden Einsatzkräfte nach einer automatischen E-Call-Alarmierung zu einem Verkehrsunfall auf die B72 (Weizer Straße) nach Peesen gerufen. Neben mehreren Streifen der Polizei standen auch das Rote Kreuz sowie die Feuerwehr Landscha im Einsatz. Vor Ort stellten Einsatzkräfte fest, dass offenbar zwei Kastenwägen miteinander kollidiert waren. 2Der Lenker eines Fahrzeuges, ein 21-jähriger Syrer aus Graz, erlitt lediglich leichte Verletzungen. Er konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und machte keine konkreten Angaben zum Unfallhergang“, berichtet die Polizei. Der zweite Lenker, ein 44-Jähriger aus dem Bezirk Leibnitz, wurde im Fahrzeug eingeklemmt. Er musst befreit werden und wurde nach einer medizinischen Erstbehandlung vom Rettungshubschrauber „C12“ ins LKH Graz geflogen.

44-Jähriger schwer verletzt

Während ein Alkotest mit dem 21-Jährigen negativ verlief, war ein solcher mit dem 44-Jährigen aufgrund der schweren Verletzungen nicht möglich. Bei ihm wurde eine Blutabnahme zur Feststellung einer möglichen Alkoholisierung angeordnet. „Wie es zu diesem Unfall kam, ist bislang nicht bekannt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an“, heißt es von der Polizei. Die Unfallstelle war für die Dauer der Unfallaufnahme und die Aufräumarbeiten bis etwa 10.30 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.10.2025 um 13:24 Uhr aktualisiert