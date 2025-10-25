Junge Talente aus der Steiermark räumen beim Bundesmusikbewerb ab

Die Steiermark beweist wieder einmal: Musik liegt in der Luft und zwar auf höchstem Niveau! Beim Bundeswettbewerb podium.jazz.pop.rock 2025 holten Talente aus der Grünen Mark Erfolge und sicherten sich gleich mehrere Bundessiege.

Die Bühne in der oberösterreichischen Stadt Traun bebte, als die besten Nachwuchsmusiker Österreichs ihr Können zeigten. Und wieder war es die Steiermark, die alle Blicke auf sich zog: Mit 78 Teilnehmern in 16 Wertungen stellte das Bundesland über ein Viertel aller österreichischen Beiträge und räumte ordentlich ab. Ganze zwölf Goldpreise gingen in die Steiermark, vier davon als Bundessiege. Besonders jubeln durfte die Band SANNA vom Johann-Joseph-Fux Konservatorium Graz, die in der Kategorie „popular&more“ nicht nur Gold, sondern auch den Hauptpreis im Wert von 1.500 Euro gewann.

©MUSIK DER JUGEND/Cristina Reitbauer Sieger in der Kategorie „popular&more“ – die Band SANNA des Johann-Joseph-Fux Konservatoriums in Graz Eine Musikgruppe steht auf einer Konzertbühne.

Zwei Stimmen, ein Erfolg: „FallingTwo“ verzaubern die Jury

Auch Jakob Moitzi und Lorenz Windisch, besser bekannt als „FallingTwo“, sorgten für Begeisterung. Die beiden jungen Musiker wurden Bundessieger in der Kategorie „singer.songwriter&more“ – ein Triumph, der zeigt, wie vielfältig das Musikland Steiermark ist. Ihre Eigenkompositionen, gefühlvoll und authentisch, überzeugten die Jury auf ganzer Linie.

©MUSIK DER JUGEND/Cristina Reitbauer FallingTwo (Jakob Moitzi und Lorenz Windisch, links) wurden zu den Bundessiegern in der Kategorie „singer.songwriter&more“ gekürt.

Vom Geheimtipp zur Talenteschmiede

Dass die Steiermark mittlerweile als musikalische Hochburg gilt, kommt nicht von ungefähr. Noch vor wenigen Jahren fand kaum ein Landeswettbewerb statt – zu gering war das Interesse. Doch das hat sich geändert. Unter der Leitung von Musikschuldirektor Robert Ederer wurde der Landesfachbeirat podium.jazz.pop.rock Steiermark gegründet. Seitdem blüht die Szene regelrecht auf. „Nach dem heurigen Landeswettbewerb war mir sofort klar, dass die Steiermark in Österreich ganz vorne mitspielt“, sagt Ederer stolz. Besonders wichtig sei ihm der Spirit des Wettbewerbs: „Hier erlebt man einerseits künstlerische Höchstleistungen, andererseits spürt man so viel Wertschätzung und Motivation – da fühlen sich alle wie echte Stars.“

Große Bühne für kleine Stars

Der Landeswettbewerb fand auch heuer wieder im Orpheum Graz statt, das Preisträgerkonzert im Dom im Berg – ein Ambiente, das den jungen Musikerinnen und Musikern würdig war. Landesrat Stefan Hermann (FPÖ) zeigte sich begeistert: „Die Top-Leistungen unserer Jungmusiker zeigen eindrucksvoll das hohe Niveau unserer Ausbildung. Ich bin stolz, die Steiermark bei so einem Entscheid an der Spitze sehen zu dürfen.“