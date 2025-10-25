Montanuni Leoben stärkt Nachwuchsförderung mit Schulpartnerschaften

Die Montanuniversität Leoben setzt auf junge Talente: Vier neue Schulpartnerschaften in der Steiermark und Wien sollen Schüler frühzeitig für Wissenschaft und Technik begeistern und den Weg an die Uni ebnen.

Die Montanuniversität Leoben macht ernst mit der Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses. Im Jahr 2025 wurden Kooperationen mit vier Schulen geschlossen: dem Stiftgymnasium Admont, der Sir Karl Popper Schule am Wiedner Gymnasium in Wien, der HTL Leoben und dem Europagymnasium Leoben. Ziel ist es, junge Menschen schon in der Schulzeit für Forschung, Technik und Naturwissenschaften zu begeistern und ihnen praxisnahe Einblicke ins Universitätsleben zu ermöglichen. „Durch Programme wie dieses können wir junge Menschen für Technik, Naturwissenschaften und Forschung begeistern und ihnen einen nahtlosen Übergang von der Schule an die Universität ermöglichen“, betont Thomas Prohaska, Vizerektor für Lehre und Internationales der Montanuniversität Leoben.

Lernen, wo geforscht wird

Die Partnerschaften sehen eine enge Zusammenarbeit vor – mit Workshops, Laborbesuchen und wissenschaftlichen Vorträgen direkt an der Montanuniversität. Dabei geht es nicht nur ums Zuschauen, sondern ums Mitmachen. Die Schüler sollen selbst erleben, wie Forschung funktioniert und was ein Studium an der Montanuni bedeutet. Ergänzend gibt es Schnuppertage, Mentoringprogramme und Studienberatung, damit der Schritt von der Schule zur Universität gut gelingt. Besonders motivierte Jugendliche können sich ihre bereits erbrachten Lernleistungen sogar für ein späteres Studium anrechnen lassen – ein echter Vorteil für alle, die sich früh festlegen wollen.

Praxis statt Theorie

Ein weiteres Herzstück der Kooperationen sind Ferialpraktika an den Instituten der Montanuniversität. Dort können Schüler erste Erfahrungen im wissenschaftlichen Arbeiten sammeln und an aktuellen Projekten mitwirken. Auch Sommercamps zu Themen wie Nachhaltigkeit, Werkstofftechnik oder Umweltforschung sollen Interesse wecken und Orientierung bieten. Diese Angebote zeigen: Die Montanuni will nicht warten, bis junge Menschen die Matura in der Tasche haben; sie setzt früher an.

Bildung als Gemeinschaftsaufgabe

Der Auftakt der neuen Partnerschaften fand im Stiftgymnasium Admont statt. Mit der Unterzeichnung der ersten Kooperationsvereinbarung wurde der Grundstein für eine langfristige Zusammenarbeit gelegt. Weitere Schulen folgten rasch. Ein Zeichen dafür, wie groß das Interesse an praxisorientierter Bildung ist. „Die Verbindung von Schule und Universität ist ein Gewinn für beide Seiten“, so Prohaska weiter. „Schüler erhalten Einblicke in aktuelle Forschung, Lehrende wiederum können junge Talente früh fördern und für wissenschaftliche Themen begeistern.“