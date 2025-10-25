Steiermark: 1.100 Kinder lernen sicheren Umgang mit Hund, Katze, Pferd

1.100 Kinder aus 30 steirischen Kindergärten erfahren in den neuen Workshops „KiSi & TiWo“, wie sie sicher und respektvoll mit Tieren umgehen. Ziel ist, Unfälle zu vermeiden und das Tierwohl zu stärken.

Kinder lieben Tiere, ob Hund, Katze oder Pferd. Doch nicht immer verstehen sie deren Körpersprache. Das kann gefährlich werden: Rund 200 Kinder müssen in der Steiermark jedes Jahr nach Verletzungen durch Haus-, Bauernhof- oder Weidetiere im Krankenhaus behandelt werden, österreichweit sind es etwa 1.500. Um solchen Unfällen vorzubeugen, startete der Verein „GROSSE SCHÜTZEN KLEINE“ mit Unterstützung des Tierschutzressorts des Landes Steiermark das Projekt „KiSi & TiWo – Kindersicherheit & Tierwohl“. Dabei lernen die Jüngsten spielerisch, wie man Tiere richtig einschätzt und deren Grenzen respektiert.

Spielerisch lernen, Tiere zu verstehen

Bei einem Workshop im Kindergarten Weinitzen machte sich Tierschutzlandesrat Hannes Amesbauer (FPÖ) persönlich ein Bild vom Projekt. Er betont: „Das spielerische Erlernen eines artgerechten und korrekten Umgangs mit unseren tierischen Mitgeschöpfen bereits im Kindergartenalter ist ein wertvolles Projekt. Durch die zielgerichtete Sensibilisierung für die individuellen Grenzen der vierbeinigen Freunde wird die Sicherheit für die Kinder erhöht und das Tierwohl gefördert.“ Insgesamt profitieren heuer 1.100 Kinder in 30 steirischen Kindergärten von den kostenlosen Workshops. Mit Rätseln, Spielen und anschaulichem Material werden Signale und Warnzeichen von Hunden, Katzen, Pferden und anderen Tieren erklärt – altersgerecht und spannend aufbereitet.

Wenn Tiere sprechen könnten …

Viele Unfälle passieren, weil Kinder Tierverhalten falsch deuten. Dr. Peter Spitzer vom Forschungszentrum für Kinderunfälle weiß: „Bei etwa zwei Dritteln der Kind-Tier-Unfälle werden die Kinder im Umgang mit Hunden verletzt, meist gebissen. Ein Drittel entfällt auf andere Tiere, vor allem Pferde.“ Besonders betroffen sind die Jüngsten – zwei von fünf verletzten Kindern sind fünf Jahre oder jünger. Deshalb sei es so wichtig, frühzeitig Bewusstsein zu schaffen. „Tiere sind keine Stofftiere, sondern Lebewesen mit individuellem Charakter und eigenen Grenzen“, erklärt Spitzer.

©„GROSSE SCHÜTZEN KLEINE” Pressegespräch im Kindergarten Weinitzen mit Landesrat Amesbauer und Peter Spitzer (Generalsekretär Verein „GROSSE SCHÜTZEN KLEINE”, Leiter Forschungszentrum Kinderunfälle) und dem Team von „GROSSE SCHÜTZEN KLEINE”.

Verantwortung von Anfang an

Auch Univ.-Prof. Dr. Holger Till, Präsident des Vereins „GROSSE SCHÜTZEN KLEINE“ und Vorstand der Univ.-Klinik für Kinder- und Jugendchirurgie Graz, unterstreicht die doppelte Wirkung der Workshops: „Mit ‚Kindersicherheit & Tierwohl‘ möchten wir die Sicherheit der Kinder im Umgang mit Tieren erhöhen und gleichzeitig das Wohlergehen der Tiere sicherstellen. Wenn Tiere sich wohlfühlen und ihre Grenzen respektiert werden, trägt das entscheidend dazu bei, Verletzungen zu vermeiden.“ Eltern und Pädagogen werden aktiv eingebunden. Nach jedem Workshop erhalten die Kinder einen Folder mit Infos und einem Rätsel, um das Gelernte zu Hause mit der Familie zu vertiefen.

Ein Gewinn für Kinder, Eltern und Tiere

Projektmitarbeiterin Indra Kern freut sich über die große Nachfrage:

„Die Kinder haben riesigen Spaß, und wir bekommen tolle Rückmeldungen von Eltern und Pädagog:innen. Es ist schön zu sehen, wie selbstverständlich die Kinder das Gelernte im Alltag umsetzen.“ Das Land Steiermark sieht in „KiSi & TiWo“ eine wichtige Investition in die Zukunft des Tierschutzes. Denn wer früh lernt, Tiere zu achten, entwickelt Empathie und Verantwortungsbewusstsein und sorgt damit nicht nur für mehr Sicherheit, sondern auch für mehr Tierwohl.