Tag der seelischen Gesundheit: pro mente setzt starke Zeichen

Rund um den Welttag der psychischen Gesundheit am 10. Oktober machte pro mente Steiermark mit vielfältigen Aktionen auf seelisches Wohlbefinden aufmerksam - von der Bewegungswoche bis zur Kunstausstellung.

Mit Schwung startete pro mente Steiermark heuer in die Tage der seelischen Gesundheit. Bereits Anfang Oktober stand die Bewegung im Mittelpunkt: In einer unternehmensinternen „Bewegungswoche“ vom 6. bis 10. Oktober dokumentierten Mitarbeiter, Teilnehmer und Bewohner ihre aktiven Minuten. Diese wurden in Kilometer umgerechnet und auf einer digitalen Karte sichtbar gemacht. „Ziel war es, dass alle Standorte von pro mente von unserer Zentrale aus innerhalb dieser Woche erreicht werden können“, erklären die Geschäftsführerinnen Barbara Haas und Bettina Vögl. Das ehrgeizige Ziel – rund 1.086 Kilometer – wurde bereits am dritten Tag übertroffen. Bis zum Ende der Woche kamen beeindruckende 2.736,6 Kilometer zusammen.

©pro mente steiermark Am Grazer Hauptplatz informierte pro mente Steiermark Passanten über einfache Wege zu mehr Wohlbefinden im Alltag.

Bewegung als Schlüssel zur Gesundheit

Unter dem Motto #aktivbleiben ging es am 9. Oktober am Grazer Hauptplatz weiter. Ein Informationsstand lud Passanten dazu ein, über die Verbindung von Bewegung und seelischer Gesundheit ins Gespräch zu kommen. Dabei gaben die Mitarbeiter von pro mente praktische Tipps, wie man mehr Bewegung in den Alltag integrieren kann – etwa mit kurzen Spaziergängen, Radfahren oder Treppensteigen. Unterstützt wurde die Aktion mit einem handlichen Pocketguide, der einfache Übungen und Alltagstipps enthielt.

Kunst trifft Psyche

Am 10. Oktober, dem eigentlichen Welttag der psychischen Gesundheit, präsentierte sich pro mente Steiermark bei der großen Informationsveranstaltung der Stadt Graz in den AK Kammersälen. Dort informierte man nicht nur über Hilfsangebote und psychische Gesundheit im Allgemeinen, sondern zeigte auch kreative Werke der aktuellen Ausstellung „Innenwelt V – What a dream“. Die Ausstellung, die noch bis 24. Oktober in der Sporgasse 29b besucht werden kann, fand bei den Besuchern großen Anklang. Kunst als Ausdruck innerer Zustände wurde hier zum Medium, das Menschen berührt und Verständnis schafft.

Psyche erleben – ein Blick nach Kärnten

Die „Tage der seelischen Gesundheit“ endeten nicht in der Steiermark. In Kooperation mit der pro mente Gruppe Kärnten wurde die beliebte Erlebnisausstellung „Psyche erleben“ von 14. bis 16. Oktober im Klagenfurter Messezentrum gezeigt. Besucher konnten dort interaktiv erfahren, wie sich Depression, Schizophrenie oder Alkoholsucht anfühlen können. Ein eindrucksvolles Erlebnis, das Verständnis und Empathie fördert.

©pro mente steiermark Bei der Ausstellung „Innenwelt V – What a dream“ zeigten Künstler*innen eindrucksvoll, wie sich Psyche in Bildern widerspiegeln kann.

Bewusstsein schaffen, Vorurteile abbauen

Mit ihren vielfältigen Aktionen hat pro mente Steiermark eindrucksvoll gezeigt, wie wichtig Bewusstseinsbildung für psychische Gesundheit ist. Bewegung, Kunst und Austausch standen dabei im Mittelpunkt – mit dem klaren Ziel, das Thema seelisches Wohlbefinden stärker in der Gesellschaft zu verankern. „Psychische Gesundheit betrifft uns alle – und jede Aktion, die dazu beiträgt, Vorurteile abzubauen, ist ein wichtiger Schritt“, so die Geschäftsführerinnen abschließend.