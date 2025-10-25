Wildes Treiben: Steiermarks Krampus- & Perchtenläufe im Überblick

In der Steiermark beginnt ab November wieder das wilde Treiben: Krampusse und Perchten ziehen durch Städte und Dörfer. Von Graz bis Schladming. Hier findest du alle Termine für die schaurig-schönen Läufe 2025.

Mit furchteinflößenden Masken, Feuer und Glocken ziehen Krampusse und Perchten durch die steirischen Orte.

Wenn die Nächte länger werden, beginnt auch in der Steiermark wieder die Zeit der schaurig-schönen Bräuche. Im November und Dezember 2025 ziehen Krampusse und Perchten quer durchs Land und lassen altes Brauchtum lebendig werden. Wir haben für euch einen Überblick über die steirischen Läufe zusammengestellt.

Hier sind einige bestätigte Termine für Krampus- und Perchtenläufe 2025 in der Steiermark: 8.11.2025, 18 Uhr – Krampus‐ und Perchtenlauf Frohnleiten 2025, Frohnleiten

8.11.2025, 18 Uhr – Perchtenlauf mit Show und Feuerwerk, Maierhof (Erdbau Lampl)

14.11.2025, 18 Uhr – Krampus‐ & Perchtenlauf Weihermühle 2025, Gratwein-Straßengel

14.11.2025, 19 Uhr – Krampuslauf in Burg Spielberg (Spielberg)

15.11.2025, 17.30 Uhr – Perchtenlauf Premstätten 2025, Premstätten

15.11.2025, 18 Uhr – Krampus‐ & Perchtenlauf Vasoldsberg 2025, Vasoldsberg

15.11.2025, 18.30 Uhr – Heimlauf der Übelbacher Gleinalm Pass 2025, Übelbach

16.11.2025, 14 Uhr – Grazer Krampuslauf 2025, Graz (Freiheitsplatz)

22.11.2025, 18 Uhr – Perchtenlauf Semriach 2025, Semriach

22.11.2025, 18 Uhr – Köflacher Krampuslauf 2025, Köflach

22.11.2025, 19 Uhr – Krampuslauf Schladming 2025, Schladming (Rohrmoos/Pichl)

28.11.2025, 18 Uhr – Krampuslauf St. Johann am Tauern 2025, Pölstal

29.11.2025, 17 Uhr – Krampuslauf Bad Waltersdorf 2025, Buschenschank Thaler, Bad Waltersdorf

5.12.2025, 19 Uhr – Krampuslauf Mühldorf 2025, Mühldorf

Euer Krampus-Spektakel ist nicht dabei? Kein Problem! Schreibt uns eine kurze Nachricht per Mail an [email protected]. Gerne ergänzen wir die Veranstaltung noch.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.10.2025 um 18:30 Uhr aktualisiert