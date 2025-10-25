70 Jahre Neutralität: Was sie heute für Österreich bedeutet

Am 26. Oktober feiert Österreich 70 Jahre Neutralität - ein Thema, das gerade jetzt aktueller denn je ist.Christoph Bezemek, Verfassungsjurist der Uni Graz, ordnet ein, was das Neutralitätsprinzip heute bedeutet.

Was bedeutet Neutralität heute noch? Zum 70-Jahr-Jubiläum erklärt ein Grazer Verfassungsjurist, warum Österreichs Neutralität trotz EU-Mitgliedschaft und Ukraine-Krieg weiterhin prägend bleibt - nur anders als früher.

Seit dem 26. Oktober 1955 ist Österreich neutral – ein Schritt, der zur vollständigen Souveränität des Landes führte. „Die Neutralität Österreichs ist kein Bestandteil des Staatsvertrages von Wien, war aber implizit dessen Vorbedingung, jedenfalls von sowjetischer Seite“, erklärt Christoph Bezemek von der Universität Graz. Er betont, dass die Neutralität damals „aus freien Stücken“ erklärt und der Staatengemeinschaft zur Kenntnis gebracht wurde. Sie sei daher der „Schlussstein der Wiedererlangung der österreichischen Souveränität“ gewesen und habe über Jahrzehnte eine identitätsstiftende Rolle gespielt.

Wandel im Verständnis

Was 1955 als politisches Bekenntnis zur Unabhängigkeit begann, hat sich im Laufe der Zeit gewandelt. Laut Bezemek unterliegt das Neutralitätsverständnis einem „kontinuierlichen Wandel“. Anfangs galt die Neutralität umfassend – auch wirtschaftlich. Mit dem EU-Beitritt 1995 veränderte sich dieses Bild: „Die Bundesverfassung öffnete sich der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik“, so Bezemek. Damit seien auch wirtschaftliche Sanktionen und Kampfeinsätze möglich geworden, sofern ein Mandat des UN-Sicherheitsrates vorliegt. Österreichs Neutralität wurde also flexibler, aber nicht bedeutungslos.

Neutral – aber nicht gleichgültig

Mit dem Krieg in der Ukraine steht die Neutralität erneut im Mittelpunkt politischer und gesellschaftlicher Diskussionen. Bezemek sieht darin keinen Widerspruch, sondern eine Weiterentwicklung: „Militärische Neutralität ist nicht mit Neutralität in der Haltung gleichzusetzen.“ Diese Unterscheidung zeigt, dass Österreich zwar keine militärischen Bündnisse eingeht, aber dennoch Position bezieht, etwa durch humanitäre Hilfe oder diplomatische Initiativen. Die Neutralität bleibt damit Teil der „Österreichischen Sicherheitsstrategie 2024“ und ist laut Bezemek keineswegs überholt.

Zwischen Geschichte und Zukunft

70 Jahre nach ihrer Einführung ist die Neutralität also kein starres Konzept, sondern ein lebendiges Prinzip. Sie spiegelt die Balance zwischen Unabhängigkeit, Solidarität und sicherheitspolitischer Verantwortung wider. Bezemek fasst zusammen: Die Neutralität hat sich gewandelt und wird sich weiter wandeln. Doch ihre identitätsprägende Wirkung bleibt bestehen. „Die Evolution des Konzepts ist keineswegs abgeschlossen“, so der Grazer Verfassungsjurist abschließend.