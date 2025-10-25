Nach Sonne folgt Regen: Unbeständiger Nationalfeiertag in der Steiermark

Der Sonntag, zugleich Nationalfeiertag, bringt in der Steiermark wechselhaftes Wetter. „Der Sonntag beginnt abseits lokaler Frühnebelfelder sonnig und frisch“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Doch schon am Vormittag ziehen mehr Wolken auf, und gegen Mittag setzt Regen ein. Entlang der südlichen Landesgrenze kann dieser auch stärker ausfallen. Mit den Schauern frischt der Wind aus Nordwest auf. Die Temperaturen liegen in der Früh zwischen -1 und 5 Grad, am Nachmittag werden 8 bis 12 Grad erreicht.