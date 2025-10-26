Von Schneeflocken bis Sonnenschein – so wird die Woche in der Steiermark

In der Steiermark zeigt sich der Herbst diese Woche von all seinen Seiten: Schneegrenze bei 1.000 Metern, kalter Wind und trübe Tage. Bevor es zur Wochenmitte wieder freundlicher und milder wird.

Vom Schneefall am Wochenbeginn bis zum goldenen Herbstfinale. Die Steiermark erlebt eine Wetterwoche voller Kontraste.

Nach einem kühlen Nationalfeiertag beginnt die neue Woche in der Steiermark grau und nass. „Dichte Wolken ziehen von Nordwesten über die Steiermark“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Besonders in der Obersteiermark regnet und schneit es am Montag, die Schneefallgrenze liegt bei rund 1.000 bis 1.200 Metern. Dazu weht ein kräftiger Nordwestwind, der die ohnehin tiefen Temperaturen noch kälter wirken lässt. Frühwerte von -1 bis 4 Grad, am Nachmittag kaum über 13 Grad – so startet die neue Woche.

Dienstag: Sonne kämpft sich zurück

Am Dienstag beruhigt sich das Wetter allmählich. Im Norden kann es in der Früh noch leicht schneien – teils sogar bis unter 1.000 Meter herab. Doch weiter im Süden zeigt sich bereits die Sonne, später wird es auch im Ausseerland und rund um Mariazell freundlicher. „Es weht kalter Nordwestwind, im Süden ist es föhnig und milder“, heißt es von der Geosphere Austria. Damit zeigen sich erste Lichtblicke: Die Temperaturen steigen am Nachmittag auf bis zu 15 Grad im Süden.

Mittwoch: Hochdruck bringt Aufatmen

Zur Wochenmitte sorgt ein Hochdruckgebiet endlich für ruhiges und sonniges Herbstwetter. Der Mittwoch verspricht oft strahlenden Sonnenschein – nach teils frostigem Start mit leichten Minusgraden. Mit 10 bis 14 Grad am Nachmittag wird es angenehm mild. Ideales Wetter für Spaziergänge und Ausflüge, bevor sich die Blätter endgültig verabschieden.

Donnerstag: Mild und föhnig

Ab Donnerstag zeigt der Herbst wieder seine milde Seite. „Bei teils kräftigem Südwestwind wird es milder. Dazu scheint überwiegend die Sonne, morgendliche Restwolken lösen sich bald auf“, so die Wetterexperten der Geosphere Austria. In der Obersteiermark hat es 12 bis 14 Grad, im Süden sogar bis zu 16 Grad. Der Wind frischt stellenweise spürbar auf, sorgt aber gleichzeitig für föhnige Wärme.

Freitag-Ausblick: Goldener Abschluss möglich

Zwar liegt der genaue Verlauf zum Wochenende noch nicht ganz fest, doch die Tendenz zeigt: Es bleibt mild und freundlich. Nach einem turbulenten Start könnte sich also ein versöhnlicher, sonniger Wochenausklang einstellen. Perfekt, um das letzte Oktoberwochenende im Freien zu genießen.