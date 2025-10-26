Skip to content
Andrea Berg bringt 2027 wieder Glanz, Gefühl und große Musikmomente nach Graz.
Graz
26/10/2025
19. November 2027
Schlagerqueen Andrea Berg kommt mit neuer Tour nach Graz

Die Schlagerikone Andrea Berg geht 2027 wieder auf große Tour und macht am 19. November in der Stadthalle Graz Halt. Fans dürfen sich auf Emotionen, Hits und Gänsehaut pur freuen.

Nach ihrer gefeierten „Party, Hits, Emotionen“-Tour kündigt Andrea Berg jetzt ihr nächstes großes Bühnenprojekt an: Die beliebte Sängerin geht im Herbst 2027 erneut auf Arenatour. Mit dabei: ihre größten Hits, emotionale Momente und eine beeindruckende Bühnenshow.

Stadthalle Graz wird zum Schlager-Hotspot

Wer Andrea Berg schon einmal live erlebt hat, weiß: Sie steht wie kaum eine andere für Leidenschaft und Nähe zu ihren Fans. Am 19. November 2027 macht Andrea Berg in der Stadthalle Graz Station. Die steirischen Fans dürfen sich auf eine Show freuen, die Herz, Stimmung und Musik perfekt verbindet. Der Vorverkauf hat bereits begonnen: Tickets für das Konzert in der Stadthalle Graz gibt’s hier.

