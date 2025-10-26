Schwerer Arbeitsunfall in Stanz: Mann verletzt sich bei Holzarbeiter

Ein 48-jähriger Arbeiter aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag wurde Samstagmittag in Stanz im Mürztal bei einem Arbeitsunfall schwer verletzt. Der Mann musste ins LKH Graz gebracht werden.

Ein schwerer Arbeitsunfall hat sich am Samstagmittag, dem 25. Oktober 2025, in Stanz im Mürztal ereignet. Gegen 11.30 Uhr war ein 48-jähriger Arbeiter aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag in der Werkstatt einer Firma mit Holzarbeiten beschäftigt. Dabei wollte er ein Holzstück hobeln. Während der Mann das Holzstück gegen die Hobelvorrichtung drückte, kam es zu dem folgenschweren Zwischenfall: Er geriet mit seiner linken Hand in die Maschine. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu.

Sofortige Hilfe nach Unfall

Kollegen leisteten umgehend Erste Hilfe und alarmierten die Rettungskräfte. Der Verletzte wurde nach der Erstversorgung ins Landeskrankenhaus Graz gebracht, wo er weiter medizinisch betreut wird. Wie die Landespolizeidirektion Steiermark mitteilt, wurde das Arbeitsinspektorat Leoben über den Vorfall informiert.