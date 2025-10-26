Kleintransporter mit massiven Mängeln in der Südoststeiermark gestoppt

Am Samstagnachmittag, dem 25. Oktober 2025, wurde ein desolat wirkender Kleintransporter einer Kontrolle unterzogen. Aufgrund mehrerer schweren Mängel und Gefahr im Verzug, wurde dem Lenker die Weiterfahrt untersagt.

Eine Streife der Polizeiinspektion Kirchberg an der Raab wurde auf einen desolat wirkenden Kleintransporter mit ungarischem Kennzeichen aufmerksam. Das Fahrzeug wurde einer Kontrolle unterzogen. Dabei konnten mehrere teils schwere Mängel festgestellt werden. Der Motor, das Getriebe und die Lenkung waren stark mit Öl verschmiert, sodass eine Gefährdung für die Umwelt und andere Verkehrsteilnehmer bestand.

Brandgefahr durch Öl

Das Öl gelangte ebenfalls auf den Auspuff, wodurch zusätzlich eine Brandgefahr gegeben war. Des Weiteren wurden mehrere teils großflächige verrostete Stellen, ein ausgerissenes Gewinde und stark getrübte Scheinwerfer festgestellt. Aufgrund der Mängel mit Gefahr in Verzug wurden die Kennzeichen sowie der Zulassungsschein abgenommen. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt.