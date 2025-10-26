Skip to content
/ ©Graz Tourismus/Harry Schiffer
Symbolfoto von 5min.at: Grazer Christkindlmarkt von oben bei Nacht.
Ein Überblick über die schönsten Weihnachtsmärkte in der Steiermark.
Steiermark
26/10/2025
Bald weihnachtet's

Adventzauber pur: Steiermarks Weihnachtsmärkte im Überblick

Von Graz bis Mariazell: Ab Mitte November verwandelt sich die Steiermark in ein Lichtermeer aus Glühwein, Handwerkskunst und Weihnachtsmusik. Wir haben für dich den großen Überblick über die schönsten Adventmärkte des Landes.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(97 Wörter)

Wenn die Nächte länger werden und der Frost die Dächer glitzern lässt, beginnt auch in der Steiermark wieder die Zeit der Lichter, Düfte und leisen Glockenklänge. Ab Mitte November öffnen die ersten Weihnachtsmärkte ihre Pforten, und das Land erstrahlt in festlichem Glanz. Zwischen Handwerkskunst, heißen Maroni und funkelnden Lichterketten lässt sich die Wartezeit aufs Christkind kaum schöner verbringen. Wir haben für dich die wichtigsten Märkte in der ganzen Steiermark gesammelt – von Graz über Mariazell bis ins Ausseerland.

Weihnachtsmärkte in Graz:

Start: 21.11.2025 (bis 23./24.12., je nach Standort)
Märkte:

  • Christkindlmarkt am Hauptplatz

  • Advent am Eisernen Tor

  • Adventlounge Schmiedgasse

  • „Aufsteirern“-Weihnachtsmarkt am Schlossberg (bis 21.12.)

  • Christkindlmarkt im Franziskanerviertel

  • Kinder-Advent Kleine Neutorgasse

  • Adventmarkt am Glockenspielplatz

  • Adventmarkt am Mehlplatz

  • Weihnacht am Karmeliterplatz

  • Winter Wonderlend am Mariahilferplatz

  • Christkindlmarkt am Südtiroler Platz

  • Grieskindlmarkt am Nikolaiplatz

  • Grazer Winterwelt (14.11.2025–01.02.2026)

  • Advent im Joanneumsviertel

  • ARTvent im Lesliehof

  • Kunsthandwerksmarkt am Färberplatz

  • Gutes aus aller Welt am Tummelplatz

Weihnachtsmärkte in der Steiermark:

  • Mariazeller Advent (Mariazell) – 20.11.–21.12.2025 (Do–So)

  • Leobener Christkindlmarkt (Leoben) – 21.11.–23.12.2025

  • Pöllauer Schlossadvent (Pöllau) – 13.11.–21.12.2025 (Do–So + 8.12.)

  • Fürstenfelder Weihnachtsmarkt (Fürstenfeld) – 21.11.–8.12.2025

  • Kapfenberger Weihnachtsmarkt (Kapfenberg) – 28.11.–21.12.2025

  • Advent auf der Pürgg (Stainach-Pürgg) – 29./30.11. & 6./7.12.2025

  • Advent am Talbach (Schladming) – 28.11.–21.12.2025 (Fr–So + 8.12.)

  • SchlossBerg-Weihnacht (Bruck an der Mur) – 20.–23.11. & 12.–14.12.2025

  • AdventMARKT im Kurpark Altaussee (Altaussee) – 6.–8.12.2025

  • Ausseer Advent – Christkindlmarkt im Kurpark (Bad Aussee) – vier Adventwochenenden + 8.12., bis 21.12.2025

  • Advent im Stift Admont (Admont) – 06.–08.12. & 12.–14.12.2025

  • Advent im Nationalpark Gesäuse (Gstatterboden, Admont) – 29.–30.11.2025

  • Bad Gleichenberger Advent (Bad Gleichenberg) – 30.11.–21.12.2025 (immer sonntags)

  • Gleisdorf im Advent (Gleisdorf) – 28.11.–23.12.2025 (Fr–So; zusätzlich 8./22./23.12.)

  • Hartberger Weihnachtszauber (Hartberg) – 28.11.–23.12.2025

