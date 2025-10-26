Adventzauber pur: Steiermarks Weihnachtsmärkte im Überblick

Von Graz bis Mariazell: Ab Mitte November verwandelt sich die Steiermark in ein Lichtermeer aus Glühwein, Handwerkskunst und Weihnachtsmusik. Wir haben für dich den großen Überblick über die schönsten Adventmärkte des Landes.

Wenn die Nächte länger werden und der Frost die Dächer glitzern lässt, beginnt auch in der Steiermark wieder die Zeit der Lichter, Düfte und leisen Glockenklänge. Ab Mitte November öffnen die ersten Weihnachtsmärkte ihre Pforten, und das Land erstrahlt in festlichem Glanz. Zwischen Handwerkskunst, heißen Maroni und funkelnden Lichterketten lässt sich die Wartezeit aufs Christkind kaum schöner verbringen. Wir haben für dich die wichtigsten Märkte in der ganzen Steiermark gesammelt – von Graz über Mariazell bis ins Ausseerland.

Weihnachtsmärkte in Graz: Start: 21.11.2025 (bis 23./24.12., je nach Standort)

Märkte: Christkindlmarkt am Hauptplatz

Advent am Eisernen Tor

Adventlounge Schmiedgasse

„Aufsteirern“-Weihnachtsmarkt am Schlossberg (bis 21.12.)

Christkindlmarkt im Franziskanerviertel

Kinder-Advent Kleine Neutorgasse

Adventmarkt am Glockenspielplatz

Adventmarkt am Mehlplatz

Weihnacht am Karmeliterplatz

Winter Wonderlend am Mariahilferplatz

Christkindlmarkt am Südtiroler Platz

Grieskindlmarkt am Nikolaiplatz

Grazer Winterwelt (14.11.2025–01.02.2026)

Advent im Joanneumsviertel

ARTvent im Lesliehof

Kunsthandwerksmarkt am Färberplatz

Gutes aus aller Welt am Tummelplatz