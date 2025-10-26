Adventzauber pur: Steiermarks Weihnachtsmärkte im Überblick
Von Graz bis Mariazell: Ab Mitte November verwandelt sich die Steiermark in ein Lichtermeer aus Glühwein, Handwerkskunst und Weihnachtsmusik. Wir haben für dich den großen Überblick über die schönsten Adventmärkte des Landes.
Wenn die Nächte länger werden und der Frost die Dächer glitzern lässt, beginnt auch in der Steiermark wieder die Zeit der Lichter, Düfte und leisen Glockenklänge. Ab Mitte November öffnen die ersten Weihnachtsmärkte ihre Pforten, und das Land erstrahlt in festlichem Glanz. Zwischen Handwerkskunst, heißen Maroni und funkelnden Lichterketten lässt sich die Wartezeit aufs Christkind kaum schöner verbringen. Wir haben für dich die wichtigsten Märkte in der ganzen Steiermark gesammelt – von Graz über Mariazell bis ins Ausseerland.
Weihnachtsmärkte in Graz:
Start: 21.11.2025 (bis 23./24.12., je nach Standort)
Märkte:
Christkindlmarkt am Hauptplatz
Advent am Eisernen Tor
Adventlounge Schmiedgasse
„Aufsteirern“-Weihnachtsmarkt am Schlossberg (bis 21.12.)
Christkindlmarkt im Franziskanerviertel
Kinder-Advent Kleine Neutorgasse
Adventmarkt am Glockenspielplatz
Adventmarkt am Mehlplatz
Weihnacht am Karmeliterplatz
Winter Wonderlend am Mariahilferplatz
Christkindlmarkt am Südtiroler Platz
Grieskindlmarkt am Nikolaiplatz
Grazer Winterwelt (14.11.2025–01.02.2026)
Advent im Joanneumsviertel
ARTvent im Lesliehof
Kunsthandwerksmarkt am Färberplatz
Gutes aus aller Welt am Tummelplatz
Weihnachtsmärkte in der Steiermark:
Mariazeller Advent (Mariazell) – 20.11.–21.12.2025 (Do–So)
Leobener Christkindlmarkt (Leoben) – 21.11.–23.12.2025
Pöllauer Schlossadvent (Pöllau) – 13.11.–21.12.2025 (Do–So + 8.12.)
Fürstenfelder Weihnachtsmarkt (Fürstenfeld) – 21.11.–8.12.2025
Kapfenberger Weihnachtsmarkt (Kapfenberg) – 28.11.–21.12.2025
Advent auf der Pürgg (Stainach-Pürgg) – 29./30.11. & 6./7.12.2025
Advent am Talbach (Schladming) – 28.11.–21.12.2025 (Fr–So + 8.12.)
SchlossBerg-Weihnacht (Bruck an der Mur) – 20.–23.11. & 12.–14.12.2025
AdventMARKT im Kurpark Altaussee (Altaussee) – 6.–8.12.2025
Ausseer Advent – Christkindlmarkt im Kurpark (Bad Aussee) – vier Adventwochenenden + 8.12., bis 21.12.2025
Advent im Stift Admont (Admont) – 06.–08.12. & 12.–14.12.2025
Advent im Nationalpark Gesäuse (Gstatterboden, Admont) – 29.–30.11.2025
Bad Gleichenberger Advent (Bad Gleichenberg) – 30.11.–21.12.2025 (immer sonntags)
Gleisdorf im Advent (Gleisdorf) – 28.11.–23.12.2025 (Fr–So; zusätzlich 8./22./23.12.)
Hartberger Weihnachtszauber (Hartberg) – 28.11.–23.12.2025