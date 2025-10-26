Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Bild auf 5min.at zeigt den Grazer Stadtpark.
So wird das Wetter in der Steiermark am Montag
Steiermark
26/10/2025
Prognose

Mit diesem Wetter starte die Steiermark in die neue Woche

Der Montag startet mit dichten Wolken. Die Schneefallgrenze liegt bei 1000 bis 1200 m. In der Obersteiermark wird starker bis stürmischer Nordwestwind prognostiziert.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(84 Wörter)

„Dichte Wolken ziehen von Nordwesten über die Steiermark, im Südosten kann es am Vormittag mitunter noch auflockern. Am Nachmittag regnet und schneit es an der Alpennordseite“, prognostiziert die GeoSphere Austria. Weiter heißt es: „Die Schneefallgrenze liegt bei 1000 bis 1200 m. Zudem weht in der Obersteiermark sowie in höheren Bereichen starker bis stürmischer Nordwestwind. Am Morgen liegen die Temperaturen zwischen -1 und 4 Grad, am Nachmittag werden Höchstwerte von 6 bis 13 Grad erreicht.“

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: