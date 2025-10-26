Mit diesem Wetter starte die Steiermark in die neue Woche

„Dichte Wolken ziehen von Nordwesten über die Steiermark, im Südosten kann es am Vormittag mitunter noch auflockern. Am Nachmittag regnet und schneit es an der Alpennordseite“, prognostiziert die GeoSphere Austria. Weiter heißt es: „Die Schneefallgrenze liegt bei 1000 bis 1200 m. Zudem weht in der Obersteiermark sowie in höheren Bereichen starker bis stürmischer Nordwestwind. Am Morgen liegen die Temperaturen zwischen -1 und 4 Grad, am Nachmittag werden Höchstwerte von 6 bis 13 Grad erreicht.“