Am Nationalfeiertag, dem 26. Oktober, stand St. Radegund bei Graz wieder ganz im Zeichen des Sports: Beim „2B Schöckl Halterhütte Rucksacklauf“ schulterten Hunderte ihre Rucksäcke und machten sich auf den Weg Richtung Gipfel.

Der „2B Schöckl Halterhütte Rucksacklauf“ ist längst gelebte steirische Tradition. Am Nationalfeiertag fiel um 11 Uhr der Startschuss bei der Schöckl-Seilbahn-Talstation. Rund 600 Höhenmeter trennten die Teilnehmer vom Ziel bei der Halterhütte, wo sie mit Musik, Jause und traumhaftem Panorama empfangen wurden. Ob sportlich ehrgeizig oder gemütlich wandernd – alle, die sich der Herausforderung stellten, genossen den gemeinsamen Aufstieg und die besondere Atmosphäre.

Mit vollem Rucksack und viel Teamgeist

Der Name war Programm: Jeder Läufer trug einen mit 2B Drinks gefüllten Rucksack bis ins Ziel – von vier Dosen in der Wanderklasse bis zu 24 Dosen in der Sportklasse der Herren. Damit war der Lauf nicht nur ein Konditionstest, sondern auch eine kleine Mutprobe. Besonders beliebt war erneut die „3 + 1 Aktion“: Teams aus vier Personen zahlten nur für drei und zeigten, dass am Schöckl nicht nur die Beine, sondern auch der Zusammenhalt zählt.

©Markus Hahn | Teilnehmer beim 2B Schöckl Halterhütte Rucksacklauf in St. Radegund bei Graz.

Ein sportliches Fest für die ganze Region

Schon am Vormittag herrschte an der Talstation reges Treiben. Nach der Startnummernausgabe wärmten sich die Läufer bei kühler, klarer Herbstluft auf und stürmten anschließend mit Jubel und Anfeuerungsrufen Richtung Gipfel. Oben angekommen, wurde gefeiert, gelacht und gemeinsam angestoßen.