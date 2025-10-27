Bruck an der Mur wurde zum Zentrum für Gesundheitsvernetzung

Über 140 Expertinnen und Experten trafen sich in Bruck an der Mur zur 29. ONGKG-Konferenz. Unter dem Motto „Mut zur Brücke!“ stand die bessere Vernetzung im österreichischen Gesundheitswesen im Mittelpunkt.

Über 140 Expertinnen und Experten diskutierten bei der 29. ONGKG-Konferenz in Bruck an der Mur über die Zukunft der Zusammenarbeit im Gesundheitswesen.

Über 140 Expertinnen und Experten diskutierten bei der 29. ONGKG-Konferenz in Bruck an der Mur über die Zukunft der Zusammenarbeit im Gesundheitswesen.

Am 23. und 24. Oktober 2025 wurde Bruck an der Mur zum Treffpunkt der österreichischen Gesundheitscommunity. Über 140 Fach- und Führungskräfte kamen im Stadtsaal zusammen, um bei der 29. Konferenz des Österreichischen Netzwerks Gesundheitsfördernder Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen (ONGKG) neue Wege der Zusammenarbeit zu diskutieren. Unter dem Motto „Mut zur Brücke! – Schnittstellen erkennen und gemeinsam gestalten“ drehte sich alles um die Frage, wie Akutversorgung, Rehabilitation, Prävention und Gesundheitsförderung künftig noch besser miteinander verbunden werden können.

Starke Gastgeberrolle für die Region

Die Reha Bruck fungierte gemeinsam mit regionalen Partnern – dem LKH Hochsteiermark, dem Neurologischen Therapiezentrum Kapfenberg und dem Rehabilitationszentrum Aflenz der Pensionsversicherungsanstalt – als engagierte Gastgeberin. Zusammen mit dem ONGKG-Team stellte sie ein vielfältiges Programm auf die Beine, das Bruck an der Mur zwei Tage lang in ein Zentrum des fachlichen Austauschs verwandelte. „Bruck an der Mur hat sich mit dieser Konferenz einmal mehr als Ort des Austauschs und der Innovation präsentiert. Wir sind stolz, dass unsere Stadt Gastgeberin dieses wichtigen Netzwerktreffens sein durfte“, betonten Bürgermeisterin Susanne Kaltenegger und Reha Bruck-Leiterin Silvia Wolfsteiner.

Wissen, Praxis und Menschlichkeit verbunden

In Vorträgen und Workshops zeigten Expertinnen und Experten auf, wie Brücken zwischen Wissenschaft und Praxis, zwischen Versorgungsebenen und zwischen Themen wie Digitalisierung, Qualität und Gesundheitskompetenz geschlagen werden konnten. Besonders praxisnah waren Beiträge aus regionalen Krankenhäusern und Rehabilitationszentren, die erfolgreiche Kooperationsmodelle vorstellten. Ein Schwerpunkt lag auf der Frage, wie die Kontinuität zwischen Akutversorgung und Nachsorge gesichert werden kann. Viele Teilnehmende betonten, dass gerade an den Schnittstellen Mut und Offenheit gefragt seien, um Prozesse neu zu denken und Versorgung neu zu gestalten.

©Martin Meieregger Über 140 Fach- und Führungskräfte kamen zur 29. ONGKG-Konferenz nach Bruck an der Mur, … ©Martin Meieregger um über die Zukunft der Gesundheitsvernetzung zu diskutieren.

Humorvoller Ausklang mit Stefano Bernardin

Ein besonderer Höhepunkt des ersten Konferenztages war der Auftritt des bekannten Kabarettisten und Schauspielers Stefano Bernardin. Mit einer Mischung aus Lesung und humorvollen Einlagen sorgte er für einen stimmungsvollen und inspirierenden Abschluss. Das Abendprogramm bot den Gästen die Gelegenheit, in entspannter Atmosphäre neue Kontakte zu knüpfen und bestehende Netzwerke zu vertiefen.

Reha Bruck erhielt Zertifizierung

Traditionell wurden im Rahmen der Konferenz auch Zertifikate des ONGKG überreicht. Die Reha Bruck konnte dabei besonders glänzen: Neben der Verlängerung ihrer Mitgliedschaft um weitere drei Jahre erhielt sie erstmals die Zertifizierung als „Tabakfreie Gesundheitseinrichtung“ auf Bronzeniveau – ein sichtbares Zeichen für das Engagement im Bereich Gesundheitsförderung.