Drei Verkehrstote in einer Woche in der Steiermark

In der Nacht auf Samstag kam es im Bezirk Leibnitz zu einem tödlichen Verkehrsunfall auf der A9 Pyhrn-Autobahn. Zwei junge Menschen verloren dabei ihr Leben. Insgesamt forderten Unfälle in der vergangenen Woche fünf Todesopfer – drei davon in der Steiermark.

Tödlicher Crash bei Lebring

Ein schwerer Verkehrsunfall erschütterte am Samstag, dem 25. Oktober, den Bezirk Leibnitz. Gegen 1.40 Uhr war ein 38-jähriger Lenker auf der A9 in Richtung Spielfeld unterwegs, als es auf Höhe Lebring zu einer folgenschweren Kollision kam. Offenbar hatte der Mann gerade überholt, als er auf der ersten Fahrspur mit einem ungarischen Wagen zusammenstieß.

Die Wucht des Aufpralls war enorm: Das ungarische Fahrzeug fing sofort Feuer. Für die beiden Insassen, 27 und 30 Jahre alt, kam jede Hilfe zu spät. Der Notarzt konnte nur noch ihren Tod feststellen. Der 38-jährige Lenker überlebte mit leichten Verletzungen, stand jedoch laut Polizei unter erheblichem Alkoholeinfluss.

Drei Verkehrstote allein in der Steiermark

Die Steiermark ist derzeit besonders von schweren Verkehrsunfällen betroffen. In der vergangenen Woche starben österreichweit fünf Menschen im Straßenverkehr – drei davon auf steirischen Straßen. Neben dem tragischen Unfall auf der A9 forderten weitere Unfälle in der Region Todesopfer. Laut aktuellem Bericht des Bundesministeriums für Inneres waren in der Vorwoche Missachtung von Verkehrsregeln, Alkohol und nicht angepasste Geschwindigkeit die Hauptursachen der tödlichen Unfälle.