Ausbildungsoffensive soll rasch neue Fachkräfte in den Tourismus bringen

Kurz vor dem Start der Wintersaison fehlen in der Steiermark fast 900 Touristiker. Mit der Ausbildungsoffensive AQUA begegnen WKO und AMS dem Fachkräftemangel und schaffen neue Chancen für Betriebe und Arbeitssuchende.

Die steirische Tourismusbranche boomt, doch vielen Betrieben fehlen die Mitarbeiter. Laut Fachkräfteradar gibt es derzeit 233 offene Stellen für Köchinnen und Köche, auch im Servicebereich werden händeringend Fachkräfte gesucht. Insgesamt fehlen in Gastronomie und Hotellerie 879 Beschäftigte, die vor dem Start der Wintersaison dringend gebraucht werden. Damit Betriebe nicht auf halber Strecke stehenbleiben, ziehen das AMS Steiermark, die Qualifizierungsagentur QUA und die WKO Steiermark nun an einem Strang: Mit der Qualifizierungsoffensive AQUA (Arbeitsplatznahe Qualifizierung) sollen Arbeitssuchende in kurzer Zeit zu dringend benötigten Fachkräften werden.

Win-Win für Betriebe und Arbeitssuchende

Das Besondere an AQUA: Die Ausbildung findet direkt im Betrieb statt – angepasst an die jeweiligen Bedürfnisse. „Besonders im Tourismus, wo der Bedarf an qualifizierten Kräften von Küche über Service bis zum Hotelfach enorm ist, kann AQUA beitragen, diese Lücke zu schließen“, erklärt Klaus Friedl, Obmann der Fachgruppe Gastronomie. Unternehmen profitieren dabei doppelt: Sie können Förderungen in Anspruch nehmen, die die Personalkosten senken und bilden gleichzeitig künftige Fachkräfte nach ihren Anforderungen aus. Arbeitssuchende wiederum erhalten eine verkürzte, geförderte Ausbildung und können rasch ins Berufsleben einsteigen.

Breites Angebot an Lehr- und Kursmöglichkeiten

Die Palette an Ausbildungsmöglichkeiten ist groß. Sie reicht von klassischen Lehrberufen wie Koch oder Restaurantfachfrau bis zu Spezialkursen in Bereichen wie Barista, Sommelier oder Patisserie. Auch Ausbildungen in Massage, Kosmetik oder Fußpflege sind Teil des Programms. Zu Beginn steht immer ein Beratungsgespräch, danach übernimmt das AMS das „Matching“ zwischen Betrieben und Auszubildenden. Ein individueller Bildungsplan legt den Ablauf fest, der Ausbildungsstart ist flexibel. Während der gesamten Zeit begleiten AMS und QUA die Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

©Fischer Nehmen erfolgreich am AQUA-Programm für arbeitsplatznahe Qualifizierungen teil (v.l.): Simon Brantner (Qualifizierung Koch), Gastronomin Annemarie Gauster und Laurel Okeke (Qualifizierung Restaurantfachfrau). ©Fischer Simon Brantner, Annemarie Gauster, Roswitha Rath (Qualifizierungsagentur, Beraterin für AQUA im Auftrag des AMS), Elisabeth Pascottini (AMS Steiermark) und Laurel Okeke (v.l.)

Erfolgsgeschichten aus der Praxis

Wie gut das Modell funktioniert, zeigt das Beispiel von Nadine Rath. Die 23-Jährige absolviert seit Jänner über AQUA eine Doppellehre zur Hotel- und Restaurantfachfrau im Genusshotel Riegersburg – in nur zwei Jahren statt vier. „Und ich lerne jeden Tag viel dazu“, erzählt sie. Unterstützt wird sie dabei nicht nur vom Hotelchef, sondern auch von ihrer Betreuerin aus der Qualifizierungsoffensive. Auch Annemarie Gauster, Chefin des Lokals „Dreizehn by Gauster“ in Graz, zieht eine positive Bilanz: „Wir haben bereits mehrere Mitarbeiter über AQUA ausgebildet. Für uns ist das eine große Chance: Wir treffen hier auf motivierte Menschen, die wir direkt im Betrieb ausbilden können und sichern uns so Fachkräfte, die perfekt ins Team passen.“ Die Zahlen sprechen für sich: 74 Prozent der Absolventen finden nach Abschluss der Ausbildung eine langfristige Anstellung.

Modell mit Zukunft

Das Interesse an der arbeitsplatznahen Qualifizierung wächst stetig. „Die Absolventen sind mit ihrer Qualifizierung über AQUA eine wertvolle Ergänzung zum saisonalen Personal. Für die Tourismusbetriebe ist das ein zukunftsweisendes Modell, um heimische Fachkräfte gezielt zu fördern, auszubilden und langfristig zu binden“, so Friedl. Auch AMS-Steiermark-Vertreter Helge Röder betont die Bedeutung des Projekts: „AQUA ist ein entscheidender Baustein, um die Fachkräftebasis im Tourismus zu stärken!“