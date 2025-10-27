Sagenjäger in Kärnten: Steirer wird gehängt – dann fliegen gebratene Tauben

Wenn sich ein ganzes Dorf zusammentut, können „sagenhafte“ Geschichten entstehen: Kommendes Wochenende wird auf ORF2 die neue "Sagenjäger"-Folge „Die Tauben von Tiffen“ gezeigt.

Im Mittelpunkt der Sage steht eine Pilgerfamilie aus der Steiermark. Der Jüngling wird zu Unrecht des Diebstahls beschuldigt – verleumdet von der Tochter des Landpflegers, deren Liebe er zurückwies. Er wird gehängt, überlebt jedoch wie durch ein Wunder. Als seine Eltern drei Tage später den Pfleger um Gnade bitten, erklärt dieser: „So wahr diese gebratenen Tauben nicht mehr fliegen können, war er schuldig.“ Im selben Moment erheben sich die Tauben vom Teller und fliegen davon – ein göttliches Zeichen der Unschuld, das den jungen Mann rettet und bis heute im kollektiven Gedächtnis Tiffens verankert ist.

Auch die Dorfgemeinschaft half mit

Vor der Kamera standen neben TV-Star Max Müller (bekannt aus „Der Bergdoktor“) auch zahlreiche Einheimische: Thomas Rauchenwald jun., Sabine Rindler, Martin Bacher, Vanessa Burger und Horst Kofler übernahmen Hauptrollen und sorgten mit viel Leidenschaft für Authentizität. Regie führte Franz Gruber, der auch das Drehbuch schrieb, Produzent und Kameramann war Mario Barta. „Die Dorfgemeinschaft half tatkräftig mit und sorgte auch abseits der Kamera für eine Atmosphäre, die das Projekt besonders machte“, heißt es seitens der Region Villach Tourismus GmbH.

Im August wurde in Tiffen gedreht

Die aufwendig produzierte Folge wurde vom FORUM Tiffen unter der Leitung von Werner Rauchenwald initiiert und gemeinsam mit der Region Villach Tourismus GmbH, dem Tourismusverband Gerlitzen Alpe – Ossiacher See, der Stadtgemeinde Feldkirchen und der Carinthian Film Commission umgesetzt. Die Dreharbeiten vom 11. bis 16. August 2025 wurden von der Filmfirma AlphaVision umgesetzt.

Sagenjäger zum vierten Mal in der Region unterwegs

Bereits zum vierten Mal drehte das Team des „Sagenjägers“ in der Region Villach – Faaker See – Ossiacher See: Nach dem „Stummen Büßer von Ossiach“, dem „Goldpfarrer von Latschach“ und dem „Riesen vom Mirnock“ bringt auch diese Produktion altes Kärntner Kulturgut ins Fernsehen. „Diese Produktion zeigt eindrucksvoll, wie stark die Menschen in unserer Region zusammenhalten, wenn es um die Weitergabe und lebendige Inszenierung unserer kulturellen Schätze geht“, so Veronika Zorn-Jäger, Vorsitzende des Tourismusverbands Gerlitzen Alpe – Ossiacher See, und Georg Overs, Geschäftsführer der Region Villach Tourismus GmbH Ossiacher See, stolz.

Ausstrahlung: „Die Tauben von Tiffen“ Wo : ORF 2

: ORF 2 Wann: 2. November 2025, 17.55 Uhr

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.10.2025 um 13:16 Uhr aktualisiert