Vandalismus bei steirischem Oktoberfest: „Muss das sein?“

Wie die Freiwillige Feuerwehr Wolfsberg im Schwarzautal auf Facebook mitteilt, stammen die Erlöse aus ihren Veranstaltungen und dem WC-Wagen direkt aus freiwilliger Arbeit. Dieses Geld fließt üblicherweise in den Ankauf von Geräten, die der Sicherheit der Bevölkerung dienen. Umso größer ist der Unmut, dass der WC-Wagen nun beschädigt wurde. „Leider hat anscheinend im Rahmen des Oktoberfestes in Wolfsberg eine oder mehrere Personen die Emotionen nicht mehr ganz im Griff gehabt und unseren WC-Wagen auf der Männerseite verunstaltet“, schreibt die Feuerwehr.

Feuerwehr betont: Solche Aktionen sind strafbar

Neben dem materiellen Schaden musste ein Feuerwehrmitglied am Nationalfeiertag seine Freizeit opfern, um den Wagen wieder instand zu setzen. „Ich hätte meine Freizeit am Nationalfeiertag auch gerne anders verbracht, als mit der Sanierung unseres WC-Wagens“, heißt es im Posting im Namen des Hauptbrandinspektors der Feuerwehr. Die Feuerwehr betont, dass sich die Kritik nicht an die Veranstalter richtet, sondern gezielt an jene Personen, die für den Vandalismus verantwortlich sind. Die Aktion sei nicht nur „sinnlos“, sondern stelle auch eine strafbare Sachbeschädigung dar.

„Denkt mal darüber nach“

Besonders unverständlich sei für die Einsatzkräfte, dass Besucher offenbar Materialien mitführten, um die Beschädigungen bewusst vorzunehmen. „Ich hoffe, dass unsere nun angebrachten Hinweise im WC-Wagen in Zukunft vor solchen Kapriolen abhalten werden“, so der abschließende Kommentar der Feuerwehr. Mit klaren Worten erinnert die Feuerwehr daran, dass ihr Engagement ausschließlich der Allgemeinheit zugutekommt – und dass Respekt gegenüber freiwilliger Arbeit selbstverständlich sein sollte.