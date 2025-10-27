Steirerinnen arbeiten 66 Tage umsonst: SPÖ-Frauen fordern Halbe-Halbe

Am heutigen steirischen Equal Pay Day haben Männer in der Steiermark bereits jenes Einkommen erreicht, wofür Frauen bis Jahresende arbeiten müssen. Das ergibt eine Lohnschere von 18 Prozent. Steirerinnen arbeiten 66 Tage gratis.

SPÖ Landesfrauenvorsitzende MEP Elisabeth Grossmann kritisiert den schleichenden Fortschritt: „Zwei Drittel der unbezahlten Arbeit leisten Frauen. Nur 2 von 100 Vätern gehen in Österreich länger als drei Monate in Karenz. Bei 8 von 10 Paaren geht der Mann überhaupt nicht in Karenz. Das ist die Realität, in der wir leben. Und die Konsequenzen dieser Realität sind für Frauen geringere Einkommen, damit auch geringere Pensionsbeiträge und höhere Altersarmut. Für alle diese Probleme gibt es politische Lösungen. Alle sind gefordert, die Lohnschere zu schließen. Ich erwarte mir hier auch Maßnahmen der Landesregierung, denn es ist erschreckend, dass die Steiermark schlechter liegt als der bundesweite Durchschnitt.“

SPÖ-Frauen fordern „Halbe-Halbe“

Frauen und Männer sollen sich die bezahlte und unbezahlte Arbeit gerecht teilen. Die SPÖ-Frauen drängen auf Halbe-Halbe in allen Bereichen. „Viele Paaren haben heute ein anderes Rollenverständnis. Trotzdem halten sich Rollenbilder hartnäckig. Langfristig wollen wir auch über Halbe-Halbe bei der Karenz diskutieren. Erfahrungen aus anderen Ländern zeigen, dass sich der Väteranteil so rasch steigern lässt“, heißt es am Montag in einer Aussendung der SPÖ. Und weiter: „Die EU-Lohntransparenzrichtlinie ist ein Meilenstein auf Europaebene, für den sich sozialdemokratische Abgeordnete stark gemacht haben. Unternehmen sollen aktiv für Lohngerechtigkeit im Unternehmen sorgen. Die Regierung arbeitet an einer Umsetzung der Richtlinie im kommenden Jahr. Eine wichtige Maßnahmen, um die Lohnschere zu schließen!“

©SPÖ Steiermark Grossmann: „Eine gemeinsame Kraftanstrengung ist nötig, die Lohnschere zu schließen!“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.10.2025 um 18:58 Uhr aktualisiert