Unzulässige Lohnkürzung: Steirische Betreuerin zog vor Gericht

Eine 45-jährige Steirerin bekam von ihrem Arbeitgeber zu Unrecht Geld abgezogen, weil sie Nachtbereitschaftsdienste geleistet hatte. Die Arbeiterkammer Steiermark zog vor Gericht – mit Erfolg.

Die 45-jährige Betreuerin arbeitete in einem steirischen Wohnheim und übernahm dort auch Nachtbereitschaften. Obwohl diese Dienste teilweise innerhalb ihrer regulären Arbeitszeit stattfanden, kürzte der Arbeitgeber im Folgemonat ihren Lohn. Die Begründung: Laut Kollektivvertrag seien reine Nachtbereitschaften – meist schlafend – nur mit dem halben Stundenlohn zu bezahlen.

Fixgehalt bedeutet Anspruch auf vollen Lohn

Doch laut Dienstvertrag der Frau war ein fixer Monatsbetrag für ihre Normalarbeitszeit vereinbart. Dass der Arbeitgeber sie innerhalb dieser Zeit für Bereitschaftsdienste eingeteilt hatte, war rechtlich gesehen „sein Pech“, wie die Arbeiterkammer Steiermark betont. Die Betreuerin hatte somit Anspruch auf ihren gesamten Monatslohn – und das ohne Abzüge.

Gericht gibt Steirerin recht

Mit Unterstützung der Arbeiterkammer Steiermark klagte die Frau ihren Arbeitgeber und bekam Recht. Das Gericht entschied, dass die Kürzungen unzulässig waren, und sprach der Betreuerin 5.500 Euro an Nachzahlungen zu.