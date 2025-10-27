Zwischen Sonne und Kälte: Durchwachsenes Herbstwetter in der Steiermark

Während es im Norden in der Früh noch leicht regnet und bis knapp unter 1000 Meter herab schneien kann, startet der Süden sonnig in den Tag. Im Laufe des Tages lockern die Wolken auf, es bleibt meist trocken.

„In der Früh gibt es im Norden mitunter noch etwas Regen, dabei kann es bis knapp unter 1000 m herab schneien. Im Süden startet der Tag dagegen oft sonnig. Lokale Frühnebelfelder lösen sich rasch auf. Am Vormittag lockern die Wolken auch teilweise im Norden auf und es kommt zeitweise die Sonne heraus. Danach ziehen wieder einige Wolken durch, es bleibt aber meist trocken. Am Nachmittag ziehen die Wolken nach Osten ab“, prognostiziert die GeoSphere Austria. Es weht im Norden kalter Nordwestwind, im Süden wird es milder. Die Frühtemperaturen bewegen sich zwischen 0 und 5 Grad, am Nachmittag werden Höchstwerte von bis zu 16 Grad erwartet.