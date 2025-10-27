Frontal-Crash in der Südoststeiermark forderte drei Verletzte

Bei einem Frontalzusammenstoß am Montagnachmittag, 27. Oktober 2025, wurde drei Frauen verletzt. Eine 83-Jährige erlitt sogar schwere Verletzungen.

In Glatzau (Bezirk Südoststeiermark) kam es am Nachmittag des 27. Oktober zu einem Unfall. Eine 26-Jährige aus dem Bezirk Südoststeiermark lenkte gegen 14.45 Uhr ihren Pkw auf der L203 in Richtung Glatzau. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet sie dabei auf die Gegenfahrbahn und stieß gegen einen entgegenkommenden Pkw. In diesem Fahrzeug befanden sich die 83-jährige Lenkerin aus dem Bezirk Graz-Umgebung und eine 67-Jährige aus dem Bezirk Leibnitz als Beifahrerin.

Beim Zusammenstoß wurde die 83-Jährige schwer verletzt, die beiden anderen Frauen erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. Alle Verletzten wurden in das LKH Feldbach eingeliefert.