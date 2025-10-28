Großrazzia in Graz: Polizei zerschlägt Drogenring mit Gewaltverbindungen

Seit Monaten arbeiteten die Ermittler an dem Fall. Im Zentrum der Tätergruppe: ein 50-Jähriger und ein 26-Jähriger. Gemeinsam mit weiteren Verdächtigen, meist Asylwerbern oder subsidiär Schutzberechtigten unterschiedlicher Herkunft, sollen sie mehrere Suchtgiftdepots in Wohnungen betrieben haben. Von dort aus brachten sie die Drogen in Umlauf, teils in Lokalen, teils in Grazer Parks. Nach bisherigen Erkenntnissen geht es um mehrere Kilogramm Kokain und Cannabis im zweistelligen Kilobereich. Rivalen im Drogenmilieu sollen mit massiver Gewalt eingeschüchtert oder attackiert worden sein.

©LPD Steiermark Großer Erfolg: Bei den Männern wurde u.a. Kokain sichergestellt.

Zugriff mit Cobra-Unterstützung

Am 20. Oktober 2025 erfolgte schließlich der koordinierte Zugriff. Unter Leitung der Staatsanwaltschaft Graz und mit Unterstützung der Fremdenpolizei, sowie mehrerer Bezirksdienststellen und des Einsatzkommandos Cobra durchsuchten die Beamten gleichzeitig mehrere Wohnungen in Graz und Umgebung. Das Ergebnis: Insgesamt elf Festnahmen, zwölf Hausdurchsuchungen und umfangreiche Sicherstellungen, darunter Suchtmittel, Bargeld und Waffen. Insgesamt sechs Männer im Alter zwischen 24 und 52 Jahren sitzen mittlerweile in Untersuchungshaft. Die Verdächtigen stammen aus Österreich, Syrien, Afghanistan, Slowenien, Rumänien und der Türkei oder gehören der tschetschenischen Volksgruppe an. Viele sollen den Drogenhandel als Haupteinnahmequelle genutzt haben, um ihre Familien in den jeweiligen Herkunftsländern zu unterstützen.

©LPD Steiermark Das sichergestellte Bargeld sollte für die Familien der Verdächtigen sein, die in die Herkunftsländer geschickt werden sollten.

Spur führt in den Balkan

Bereits im Vorfeld der Großrazzia war es zu mehreren Festnahmen und Sicherstellungen gekommen. Dabei stellten die Ermittler mehrere Kilogramm Drogen sicher, ebenfalls bei mutmaßlichen Komplizen der Gruppe. Die aktuellen Ermittlungen konzentrieren sich nun auf die Lieferketten aus dem Balkanraum, über die die Täter ihre Ware bezogen haben sollen. Neben dem Drogenhandel beschäftigt die Polizei auch eine Serie von Gewaltdelikten, die im Umfeld der Gruppe verübt worden sein sollen. Laut dem Kriminalreferat Graz wird wegen gefährlicher Drohungen, Nötigungen, absichtlich schwerer Körperverletzung und schwerer Raubüberfälle ermittelt. Im Mittelpunkt stehen dabei Revierstreitigkeiten im Drogenmilieu, mit zunehmend brutalen Auseinandersetzungen um Macht und Marktanteile.