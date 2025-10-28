Großrazzia in Graz: Polizei zerschlägt Drogenring mit Gewaltverbindungen
Im Kampf gegen den organisierten Drogenhandel gelang Ermittlern des Landeskriminalamts (LKA) und des Kriminalreferats Graz ein bedeutender Schlag: Bei einem groß angelegten Zugriff wurden insgesamt elf Tatverdächtige festgenommen.
Seit Monaten arbeiteten die Ermittler an dem Fall. Im Zentrum der Tätergruppe: ein 50-Jähriger und ein 26-Jähriger. Gemeinsam mit weiteren Verdächtigen, meist Asylwerbern oder subsidiär Schutzberechtigten unterschiedlicher Herkunft, sollen sie mehrere Suchtgiftdepots in Wohnungen betrieben haben. Von dort aus brachten sie die Drogen in Umlauf, teils in Lokalen, teils in Grazer Parks. Nach bisherigen Erkenntnissen geht es um mehrere Kilogramm Kokain und Cannabis im zweistelligen Kilobereich. Rivalen im Drogenmilieu sollen mit massiver Gewalt eingeschüchtert oder attackiert worden sein.
Zugriff mit Cobra-Unterstützung
Am 20. Oktober 2025 erfolgte schließlich der koordinierte Zugriff. Unter Leitung der Staatsanwaltschaft Graz und mit Unterstützung der Fremdenpolizei, sowie mehrerer Bezirksdienststellen und des Einsatzkommandos Cobra durchsuchten die Beamten gleichzeitig mehrere Wohnungen in Graz und Umgebung. Das Ergebnis: Insgesamt elf Festnahmen, zwölf Hausdurchsuchungen und umfangreiche Sicherstellungen, darunter Suchtmittel, Bargeld und Waffen. Insgesamt sechs Männer im Alter zwischen 24 und 52 Jahren sitzen mittlerweile in Untersuchungshaft. Die Verdächtigen stammen aus Österreich, Syrien, Afghanistan, Slowenien, Rumänien und der Türkei oder gehören der tschetschenischen Volksgruppe an. Viele sollen den Drogenhandel als Haupteinnahmequelle genutzt haben, um ihre Familien in den jeweiligen Herkunftsländern zu unterstützen.
Spur führt in den Balkan
Bereits im Vorfeld der Großrazzia war es zu mehreren Festnahmen und Sicherstellungen gekommen. Dabei stellten die Ermittler mehrere Kilogramm Drogen sicher, ebenfalls bei mutmaßlichen Komplizen der Gruppe. Die aktuellen Ermittlungen konzentrieren sich nun auf die Lieferketten aus dem Balkanraum, über die die Täter ihre Ware bezogen haben sollen. Neben dem Drogenhandel beschäftigt die Polizei auch eine Serie von Gewaltdelikten, die im Umfeld der Gruppe verübt worden sein sollen. Laut dem Kriminalreferat Graz wird wegen gefährlicher Drohungen, Nötigungen, absichtlich schwerer Körperverletzung und schwerer Raubüberfälle ermittelt. Im Mittelpunkt stehen dabei Revierstreitigkeiten im Drogenmilieu, mit zunehmend brutalen Auseinandersetzungen um Macht und Marktanteile.