Bei Verfolgungsjagd: Polizisten knapp verfehlt, Lenker auf der Flucht

Zwei Motorradlenker missachteten am 24. Oktober eine Polizeikontrolle, einer davon raste direkt auf zwei Beamte zu. Nur durch ein rasches Ausweichmanöver konnten die Polizisten eine Kollision verhindern. Die Täter sind flüchtig.

Gegen 21.20 Uhr führten Polizisten der Inspektion Seiersberg in der Feldkirchner Straße Verkehrskontrollen durch. Zeitgleich ging bei ihnen ein Funkspruch der Landesleitzentrale ein: Zwei Motorräder seien ohne Kennzeichen, ohne Licht und mit weit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Westen unterwegs. Kurz darauf tauchten die beiden Fahrer tatsächlich auf. Die Beamten traten auf die Fahrbahn und signalisierten mit einer Leuchtkelle die Anhaltung, doch anstatt stehenzubleiben, flüchteten die Motorradlenker. Einer wendete und fuhr davon, der zweite beschleunigte direkt auf die beiden Polizisten zu. Nur durch schnelles Reagieren konnten die Beamten zur Seite springen und blieben unverletzt.

Flucht in der 30er-Zone

Der Unbekannte raste anschließend mit weit überhöhter Geschwindigkeit durch eine 30 km/h-Zone in Richtung Feldkirchen. Trotz sofort eingeleiteter Verfolgung und Fahndung konnte er entkommen. Laut Polizei handelt es sich vermutlich um einen männlichen Motorradlenker, der einen grauen Kapuzenpullover und einen Motocross-Helm trug. Das Fahrzeug wird als oranges-graues Motorrad mit Motocrossbereifung beschrieben, vermutlich über 125 Kubikzentimeter. Die Polizeiinspektion Seiersberg ersucht Zeugen, die in der Nacht auf Samstag verdächtige Beobachtungen gemacht oder die flüchtenden Motorräder gesehen haben, sich zu melden.