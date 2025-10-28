Bundespreis der Berufsfotografie 2025: Steirer räumen groß ab

Aus 3.471 Einreichungen österreichweit wählte eine internationale Fachjury die 100 besten Arbeiten aus, 30 davon wurden in zehn Kategorien mit Gold, Silber oder Bronze prämiert. Besonders erfolgreich: die Steirer, die mit künstlerischer Vielfalt, technischer Raffinesse und emotionaler Tiefe überzeugten. Wolfgang Gangl aus Vasoldsberg bei Graz holte gleich zwei Mal Gold, in den Kategorien „Illustration/Digitale Kunst“ und „Kreativportrait“. Seine Arbeiten erzählen Geschichten über Macht, Mythos und Weiblichkeit. „Ich denke in Narrativen, nicht in einzelnen Motiven. Mich interessiert, was hinter der Oberfläche liegt – das Unsichtbare, das Menschen bewegt“, erklärt Gangl. Damit wiederholte er seinen Doppelsieg von 2023. Auch Verena Panzitt aus Kainbach bei Graz gewann Gold, in der Kategorie „Natürliches Porträt“. Ihr berührendes Familienporträt mit Neugeborenem überzeugt durch Echtheit statt Perfektion. „Das Bild zeigt echte Emotion, kein Posing. Vielleicht gelingt mir das, weil ich als Hebamme diese Familie seit Jahren begleite“, so Panzitt. In der Kategorie „Natur/Landschaft“ sicherte sich Philipp Jakesch aus Bruck an der Mur den ersten Platz – mit einem stimmungsvollen Werk, das die Kraft der Natur in den Mittelpunkt rückt.

Bühne für eine Branche im Wandel

Bundesinnungsmeisterin Eva Kelety gratulierte allen Gewinnern: „Die prämierten Arbeiten zeigen, was passiert, wenn technisches Können, kreative Vorstellungskraft und Emotion zusammentreffen. Sie eröffnen neue Perspektiven und zeigen, wie stark die Berufsfotografie in Österreich ist.“ Der Bundespreis gilt als eine der wichtigsten Auszeichnungen der heimischen Kreativwirtschaft. Er wird alle zwei Jahre vergeben und gilt als Gradmesser für Qualität und Innovationskraft in der Branche, heuer erstmals auch mit der neuen Kategorie „AI Fusion Photography“, die künstliche Intelligenz und klassische Bildkunst verbindet.