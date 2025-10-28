Lkw prallt gegen Leitschiene: 600 Liter Diesel ausgelaufen

Ein Lkw-Unfall sorgte Dienstagfrüh, dem 28. Oktober, auf der Ennstal Bundesstraße (B320) für Aufregung: Ein mit Lebensmitteln beladener Lkw-Zug geriet ins Schleudern, prallte gegen die Leitschiene und verlor rund 600 Liter Diesel.

Gegen 1.30 Uhr war ein 41-Jähriger mit seinem Lkw samt Aufleger auf der B320 von Gröbming in Richtung Liezen unterwegs. Auf Höhe von Straßenkilometer 48,250 kam das Fahrzeug bei schwierigen Wetterbedingungen ins Schleudern. Der Lastwagen geriet auf die Gegenfahrbahn, prallte gegen die Leitschiene, wurde zurückgeschleudert und kollidierte erneut, diesmal auf der rechten Fahrbahnseite.

600 Liter Diesel ausgetreten – Ölalarm ausgelöst

Durch den heftigen Aufprall wurde der Dieseltank beschädigt. In der Folge traten etwa 600 Liter Treibstoff aus und verunreinigten das Erdreich. Die Einsatzkräfte lösten umgehend Ölalarm aus. Die Feuerwehren Diemlern und Liezen standen mit 18 Kräften und fünf Fahrzeugen im Einsatz, dichteten den Tank ab und verhinderten ein weiteres Austreten des Treibstoffs. Die B320 war zwischen 1.30 und 4.00 Uhr in beide Richtungen gesperrt. Der Verkehr wurde lokal umgeleitet. Der beschädigte Lkw wurde geborgen und abgeschleppt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.10.2025 um 11:05 Uhr aktualisiert