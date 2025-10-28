Top-Auszeichnung: Schladming-Dachstein holt Superbrands-Titel

Die steirische Tourismusregion Schladming-Dachstein zählt erneut zu den besten Marken Österreichs: Bei der Superbrands Gala in Wien wurde sie zum bereits achten Mal mit dem begehrten Gütesiegel „Superbrands Austria“ ausgezeichnet.

Mit 3,9 Millionen Nächtigungen pro Jahr gehört Schladming-Dachstein zu den Top 5 Tourismusregionen Österreichs. Die Auszeichnung würdigt die konsequente Markenführung und das professionelle Tourismusmanagement der vergangenen Jahre. „Wir freuen uns außerordentlich über diese Ehrung und sind stolz, bereits zum achten Mal als Superbrand ausgezeichnet worden zu sein“, freut sich Mathias Schattleitner, Geschäftsführer des Tourismusverbandes. „In Zeiten intensiven Wettbewerbs sind professionelles Management, Authentizität und Innovationskraft entscheidend. Diese Auszeichnung zeigt, dass sich unser Engagement auszahlt.“

Freude über erneuten Sieg

Im internationalen Auswahlverfahren der Superbrands Organisation werden Marken nach strengen Kriterien bewertet, darunter Loyalität, Markenbeliebtheit, Image, Innovationskraft und Nachhaltigkeit. Nur Unternehmen, die in allen Bereichen herausragend abschneiden, erhalten das Gütesiegel. Für Schladming-Dachstein ist die Auszeichnung daher mehr als ein Titel, sie gilt als unabhängiges Qualitätssiegel und Bestätigung strategischer Markenarbeit. Die Region hat sich in den letzten Jahren nicht nur als Ganzjahresdestination etabliert, sondern auch als Vorreiter in nachhaltigem und innovativem Tourismusmanagement. Ob Ski-WM, Alpentour Trophy oder Sommertourismus – Schladming-Dachstein steht für Vielfalt, Qualität und gelebte Gastfreundschaft. „Unsere Marke lebt von der Leidenschaft aller Beteiligten – von den Gastgeber über die Betriebe bis hin zu den Gästen selbst“, betont Schattleitner. „Diese Auszeichnung gehört der gesamten Region.“