Halloween 2025: Von Rave bis Kürbisbasteln-hier wird es richtig spooky

Halloween steht vor der Tür! Am 31. Oktober 2025 verwandelt sich Graz und die Steiermark in ein Gruselland voller Musik, Kostüme und Gänsehaut-Momente. Ob Party, Konzert oder Familienevent, hier sind die schaurigsten Partys.

Nacht der Untoten: Hier findest du die gruseligsten Partys in Graz und in der Steiermark.

Gruselliebhaber können zwischen schaurigen Clubnächten, Live-Konzerten und interaktiven Erlebnissen wählen, von düsteren Beats unter der Erde bis zu Gänsehaut beim Dinner mit Geistern. Familien und Kinder kommen ebenso auf ihre Kosten: zahlreiche Feste, Workshops und Shows sorgen für Spaß ohne Schrecken.

Halloween in Graz Rave in the Cave – Messe Graz: Unter dem Motto „Wicked Widow“ bringen Acts wie DELTA HEAVY, SUBSONIC und Colfy die Messehallen zum Beben, ab 21 Uhr in der Grazer Messe.

– Messe Graz: Unter dem Motto „Wicked Widow“ bringen Acts wie DELTA HEAVY, SUBSONIC und Colfy die Messehallen zum Beben, ab 21 Uhr in der Grazer Messe. House of Horror – Kottulinsky: Das Kottulinsky lädt ab 23 Uhr zur „House of Horror“-Party. Beethovenstraße 9.

Das Kottulinsky lädt ab 23 Uhr zur „House of Horror“-Party. Beethovenstraße 9. Halloween Havoc – Hier trifft Indie auf Elektro: In der Postgarage läuft ab 23 Uhr das Halloween-Special mit Hits der 80s, 90s und 00er. In der Dreihackengasse 42.

– Hier trifft Indie auf Elektro: In der Postgarage läuft ab 23 Uhr das Halloween-Special mit Hits der 80s, 90s und 00er. In der Dreihackengasse 42. Trick or Treat? – p.p.c. Graz: Das p.p.c. lädt zur großen TNGHT Halloween Party – mit dem besten Soundportal-Mix und Klassikern aus 90s, 00er & 10er Jahren. Gratis-Eintritt im Kostüm bis 23 Uhr, Start: 22.00 Uhr in der Neubaugasse 6.

– p.p.c. Graz: Das p.p.c. lädt zur großen TNGHT Halloween Party – mit dem besten Soundportal-Mix und Klassikern aus 90s, 00er & 10er Jahren. Gratis-Eintritt im Kostüm bis 23 Uhr, Start: 22.00 Uhr in der Neubaugasse 6. Mausefall-Halloweenparty: Einlass ab 21 Uhr in der Glacisstraße 43a.

Einlass ab 21 Uhr in der Glacisstraße 43a. Afterhour im Parkhouse: Wenn der Morgen dämmert, geht’s weiter: Ab 06 Uhr am 1. November lädt das Parkhouse zur traditionellen Halloween Afterhour im Grazer Stadtpark.

Wenn der Morgen dämmert, geht’s weiter: Ab 06 Uhr am 1. November lädt das Parkhouse zur traditionellen Halloween Afterhour im Grazer Stadtpark. Hangover in Minsk im Club Wakuum: Post-Rock trifft Darkwave. Eintritt frei für AMMO-Mitglieder. Ab 20 Uhr in der Griesgasse 25.

im Club Wakuum: Post-Rock trifft Darkwave. Eintritt frei für AMMO-Mitglieder. Ab 20 Uhr in der Griesgasse 25. Halloween Horror Night – Klyo Graz: Nach einem 4-Gänge-Menü führt das Klyo-Team durch die düsteren Gassen der Altstadt – inklusive schauriger Überraschungen. Dinner & Tour ab 19 Uhr in der Sackstraße 22.

Nach einem 4-Gänge-Menü führt das Klyo-Team durch die düsteren Gassen der Altstadt – inklusive schauriger Überraschungen. Dinner & Tour ab 19 Uhr in der Sackstraße 22. LIVE:KRIMI Halloween-Challenge – Schlossberg & Stadtpark. Für alle, die lieber rätseln als tanzen: Teams lösen in ganz Graz 30 Aufgaben, um eine „uralte Prophezeiung“ zu brechen. Ab 20 Uhr.

Halloween für Kinder & Familien Halloween im Shopping Nord : Am 31. Oktober von 15–17 Uhr in der Wiener Straße.

: Am 31. Oktober von 15–17 Uhr in der Wiener Straße. Graz Museum – Halloween-Ferienworkshop: Am 31. Oktober, 10–12 Uhr: Interaktive Geisterführung durch „360 Graz“ mit anschließendem Bastelprogramm.

– Halloween-Ferienworkshop: Am 31. Oktober, 10–12 Uhr: Interaktive Geisterführung durch „360 Graz“ mit anschließendem Bastelprogramm. Next Liberty – Monster. Das Musical! Für kleine und große Monsterfans! Das Next Liberty zeigt an Halloween das Familienmusical „Monster“ – voller Musik, Humor und Herz. Am Marburger Kai 1.

Halloween in der Steiermark Nachtschicht REVIVAL XXL – Schwarzlsee, Premstätten: Am 31. Oktober verwandelt sich die Premstättenhalle am Schwarzlsee in die größte Halloweenparty der Steiermark. Popstar Cascada bringt ihre 2000er-Hits wie „Everytime We Touch“ live auf die Bühne. DJs aus der Original-Nachtschicht-Zeit sorgen für Nostalgie pur. Ab 20.30 Uhr.

– Schwarzlsee, Premstätten: Am 31. Oktober verwandelt sich die Premstättenhalle am Schwarzlsee in die größte Halloweenparty der Steiermark. Popstar Cascada bringt ihre 2000er-Hits wie „Everytime We Touch“ live auf die Bühne. DJs aus der Original-Nachtschicht-Zeit sorgen für Nostalgie pur. Ab 20.30 Uhr. Haunted House – Hausmannstätten (Bezirk Graz-Umgebung): Das Haunted House in Hausmannstätten öffnet ab 17 Uhr seine Tore. Gruselige Räume, Live-Akteure und dunkle Gänge sorgen für echten Nervenkitzel. Zutritt ab 12 Jahren, von 17–24 Uhr am Adalbert-Stifter-Weg 12, 8071 Hausmannstätten.

– Hausmannstätten (Bezirk Graz-Umgebung): Das Haunted House in Hausmannstätten öffnet ab 17 Uhr seine Tore. Gruselige Räume, Live-Akteure und dunkle Gänge sorgen für echten Nervenkitzel. Zutritt ab 12 Jahren, von 17–24 Uhr am Adalbert-Stifter-Weg 12, 8071 Hausmannstätten. Halloween Park Lebring (Leibnitz): Ein Erlebnis für die ganze Familie: Aufgaben, Überraschungen und kleine Belohnungen stehen am Programm. Am 31. Oktober ab 17 Uhr in Lebring-St. Margarethen.

Deine Halloween-Party ist nicht dabei? Kein Problem! Schreib uns eine kurze Nachricht per Mail an [email protected]. Gerne ergänzen wir die Veranstaltung noch.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.10.2025 um 14:04 Uhr aktualisiert