Medizin wird weiblich: Wie Roboter Frauenrechte in der Chirurgie stärken

Vor 125 Jahren wagten Frauen in Österreich einen historischen Schritt: 1900 öffnete die Medizin ihre Tore auch für sie, gegen viele Widerstände. Was damals als gesellschaftlicher Aufbruch begann, hat die Medizin nachhaltig verändert. Heute sind Frauen aus Spitälern, Ordinationen und Universitäten nicht mehr wegzudenken. Fast jede zweite Ärztin im Land trägt einen weißen Kittel. Doch in einem Bereich war der Aufstieg besonders hart: der Chirurgie. Nun erobert eine neue Generation von Ärztinnen in der Uniklinik Graz mit neuer Roboterchirurgie den Operationssaal.

Revolution im OP 4: Roboter trifft Frauenpower

Im Operationssaal 4 der Grazer Kinderchirurgie herrscht gespannte Stille. Am Boden bunte Linien, in der Mitte des Raums ein metallisch glänzender Roboterarm: der Senhance-Roboter – das einzige robotische System für Kinderchirurgie in ganz Österreich. „Jede Farbe am Boden steht für eine Operation, die wir mit dem Roboter gemeistert haben“, erklären Vanessa Wolfschluckner und Agnes Bokros, zwei Chirurginnen, die gemeinsam mit Klinikchef Holger Till Pionierarbeit leisten. Seit Herbst 2024 führen sie nun Eingriffe mit dem System durch, von Leistenhernien über Gallenblasen bis zu Nierenbeckenplastiken. Weil es keine Vorbilder gibt, mussten sie jedes Operations-Setup selbst entwickeln. „Wir bauen jede neue OP buchstäblich von Grund auf“, erzählt Wolfschluckner. „Das ist wie Forschen im OP.“

©Uniklinikum Graz/Stiefkind Vanessa Wolfschluckner, Chirurgin leistet gemeinsam mit ihren Kolleginnen Pionierarbeit.

Wer sitzt an der Konsole?

Bei jeder Operation sind immer drei Chirurginnen im Einsatz: zwei am Tisch, einer an der Steuerkonsole. „Wer an der Konsole sitzt, operiert, das ist natürlich der spannendste Teil“, sagen die beiden. Dass Frauen nur assistieren und Männer „am Steuer“ sitzen, sei ein Klischee von gestern. „Bei uns definitiv nicht“, sagt Bokros lachend. „Wir stehen unseren männlichen Kollegen in nichts nach.“ Wolfschluckner ergänzt weiter: „Frauen sind in der Chirurgie längst angekommen, gerade in der Kinderchirurgie. Und wenn man Ausdauer braucht, sind wir sogar im Vorteil. Langes Stehen, Konzentration, Präzision, das können Frauen mindestens genauso gut.“ Der Roboter macht vieles einfacher, aber auch anspruchsvoller. „Er ist stark, unglaublich präzise und verlangt gleichzeitig Geduld“, erklärt Bokros. „Man sitzt an der Konsole, bewegt die Instrumente millimeterweise. Kein Zittern, kein falscher Druck. Dafür muss man ein Gefühl entwickeln.“ Für Frauen bietet das neue System gerechtere Bedingungen. Denn: „Die alten laparoskopischen Instrumente waren meist auf Männerhände ausgelegt“, sagt Wolfschluckner. „Der Roboter ermöglicht feine, exakte Bewegungen, unabhängig von Körperkraft.“

©Uniklinikum Graz/Stiefkind Es bedarf viel Präzession im Umgang mit der Konsole.

125 Jahre später: Frauen gestalten die Zukunft

Am Uniklinikum Graz sind heute 752 Ärztinnen und 711 Ärzte tätig. In der Chirurgie sind es 79 Frauen gegenüber 112 Männern, die Lücke schließt sich langsam. Was 1900 mit wenigen mutigen Pionierinnen begann, setzt sich heute fort: Frauen schreiben die nächste Geschichte der Medizin, diesmal digital und präzise gesteuert. „Die Chirurgie wird weiblicher, aber auch smarter“, sagt Klinikvorstand Holger Till. „Und das ist eine gute Kombination.“

Veranstaltungstipp „125 Jahre Medizinstudium für Frauen in Österreich“ Lesung aus dem Buch „Ärztinnen, die Geschichte schrieben“

5. November 2025, 19 Uhr

Lesesaal der Universitätsbibliothek der Med Uni Graz, Stiftingtalstraße 24

Anmeldung bis 4. November 2025 erforderlich

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.10.2025 um 14:55 Uhr aktualisiert