Frohnleiten: Eishalle öffnet am 1. November ihre Tore

Ab 1. November heißt’s in Frohnleiten: Kufen anschnallen und los geht’s! Die Eishalle startet in die Saison 2025/26 und bietet neben Publikumslauf und Eishockey auch Eisdiscos und Gratis-Eislaufen für Kinder mit Familienpass.

Wenn in Frohnleiten die Temperaturen sinken, steigt die Vorfreude auf’s Glatteis. Ab 1. November 2025 öffnet die Eishalle wieder ihre Tore und das bis 22. Februar 2026. Ob Groß oder Klein, Anfänger oder Profi: Auf dem Eisfeld ist jeder willkommen. Das Programm ist bunt gemischt: Publikumslauf, Eishockeymatches und sogar Eisdiscos stehen am Plan. Die aktuellen Eintrittspreise werden pünktlich zum Saisonstart auf der Website der Stadtgemeinde abrufbar sein.

Familien profitieren doppelt

Ein besonderer Bonus für Familien: Als ZWEI&MEHR-Vorteilsbetrieb bietet die Eishalle freien Eintritt für Kinder von sechs bis 15 Jahren, die auf dem Steirischen Familienpass eingetragen sind (vorausgesetzt, sie kommen in Begleitung mindestens eines Elternteils zum Publikumslauf. Diese Ermäßigung gilt nur für Tageseintritte).

Wenn Pucks fliegen und Fans jubeln

Neben dem Publikumslauf geht’s in der Eishalle auch sportlich heiß her. Teams aus der Steirischen Eishockey-Landesliga, der Bezirksliga und der Stadtliga Frohnleiten liefern sich hier packende Matches. Insgesamt 15 Vereine aus den Bereichen Eishockey, Eistanz und Eisstocksport trainieren regelmäßig auf dem Frohnleitner Eis.

Glitzer, Musik und gute Laune

Wer lieber das Tanzbein statt den Hockeyschläger schwingt, sollte sich zwei Termine rot im Kalender markieren: 24. Jänner und 21. Februar 2026. Dann verwandelt sich die Eishalle in eine riesige Tanzfläche unter buntem Licht. Bei der Eisdisco heißt’s: Licht aus, Spot an und ab durch die Mitte!

Kleine Kufenstars ganz groß

Und für den Nachwuchs gibt’s etwas ganz Besonderes: Die EC Panthers Frohnleiten laden zum Eislaufen und Eishockey-Schnuppern ein. „Für alle Mädchen und Jungen ab vier Jahren bietet die Eislaufschule die perfekte Möglichkeit, spielerisch den sicheren Umgang mit Schlittschuhen zu erlernen. Professionelle Trainerinnen und Trainer begleiten die Kinder mit Erfahrung und Begeisterung“, heißt es vonseiten der Gemeinde. Das Schnuppertraining ist kostenlos – eine Anmeldung genügt unter [email protected].