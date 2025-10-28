Skip to content
Region auswählen:
/ ©Pixabay/ jozefbabij
Symbolfoto auf 5min.at zeigt einen Friedhof mit vielen Blumen zu Allerheiligen.
5 Minuten hat für dich alle Termine in der Steiermark zu Allerheiligen und Allerseelen 2025 im Überblick.
Steiermark
28/10/2025
Graz bis Ennstal

Allerheiligen 2025: Alle Gräbersegnungen in der Steiermark im Überblick

Der 1. und 2. November stehen im Zeichen des Gedenkens. In der gesamten Steiermark werden zu Allerheiligen und Allerseelen Gräber gesegnet. 5 Minuten hat einen Überblick über alle Termine in Graz und in der restlichen grünen Mark.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(86 Wörter)

„Am 1. und 2. November gedenkt die katholische Kirche aller Heiligen und aller unserer Verstorbenen“, so die Katholische Kirche Steiermark. Von der Obersteiermark bis ins südsteirische Hügelland finden rund um Allerheiligen zahlreiche Feiern statt. Pfarren laden zu Gedenkmessen, Andachten und Gräbersegnungen ein. Auch die Diözese Graz-Seckau betont die Bedeutung dieser Tage: „Allerheiligen und Allerseelen sind Ausdruck lebendiger Erinnerung und des Vertrauens, dass unser Leben nicht im Tod endet“, heißt es vonseiten der Diözese.

Gräbersegnungen auf den Grazer Friedhöfen:

Samstag, 1. November 2025

  • Friedhof Kalvarienberg: 15 Uhr Gräbersegnung

  • Zentralfriedhof: 14.30 Uhr Gräbersegnung

  • St. Peter Stadtfriedhof: 15 Uhr Gräbersegnung

  • Steinfeldfriedhof: 15 Uhr Gräbersegnung

  • Friedhof Feldkirchen:

    • 14.15 Uhr Gräbersegnung am alten Friedhof

    • 15 Uhr Gräbersegnung am neuen Friedhof

    • 17 Uhr Gebet für alle Verstorbenen in der Pfarrkirche

  • Friedhof Graz-Mariatrost: 15 Uhr Gräbersegnung

  • Friedhof Straßgang: 14.45 Uhr Gräbersegnung

  • Friedhof St. Veit: 10 Uhr Heilige Messe, 11 Uhr Gräbersegnung

  • Friedhof St. Leonhard: 10 Uhr Heilige Messe, anschließend Gräbersegnung

  • Friedhof St. Peter (Ortsfriedhof): 14.30 Uhr Gräbersegnung

  • Friedhof Thal: 14 Uhr Gedenkmesse für die Verstorbenen in der Pfarrkirche, anschließend Friedhofsgang mit Gräbersegnung

Gräbersegnungen auf den steirischen Gräbern:

Samstag, 1. November 2025 (Allerheiligen)

  • Steinfeldfriedhof: 15 Uhr – Gräbersegnung

  • Pfarrkirche Klöch: 8:.45 Uhr – Heilige Messe, anschließend Friedhofsgang mit Gräbersegnung

  • Pfarrkirche Hönigsberg: 10.15 Uhr – Hl. Messe mit Gedenken der Verstorbenen des letzten Jahres

  • Pfarrkirche Schäffern: 10 Uhr – Hochamt mit ÖKB und Musik

  • Pfarrkirche Irdning: 14 Uhr – Andacht für die Verstorbenen & Gräbersegnung

  • Pfarrkirche Hitzendorf: 10 Uhr – Allerheiligen, anschließend Gräbersegnung

  • Friedhof Wildon: 14 Uhr – Wortgottesdienst am Friedhof

  • Pfarrkirche Bad Aussee: 9.15 Uhr – Hl. Messe, anschl. Kranzniederlegung beim alten Kriegerdenkmal

  • Pfarrkirche Ottendorf: 14 Uhr – Andacht, anschließend Heldenehrung & Gräbersegnung

  • Pfarrkirche Tauplitz: 14 Uhr – Andacht, anschl. Gedenken & Gräbersegnung

  • Pfarrkirche Puch bei Weiz: 14 Uhr – Andacht, Gedenken & Gräbersegnung

  • Pfarrkirche Waldbach: 13.30 Uhr – Gottesdienst, anschl. Gräbersegnung am Friedhof

  • Pfarrkirche Graz-St. Veit: 10 Uhr – Gottesdienst mit anschl. Gräbersegnung

  • Pfarrkirche Stubenberg: 15 Uhr – Allerheiligenlitanei, anschl. Gräbersegnung

  • Pfarrkirche Altaussee: 14 Uhr – Litanei, Gedenkfeier & Gräbersegnung

  • Pfarrkirche Bad Aussee: 13.30 Uhr – Litanei mit Friedhofsgang & Gräbersegnung

  • Hainersdorf: 14 Uhr – Allerheiligenliturgie am Friedhof

  • Pfarrkirche Ehrenhausen: 14 Uhr – Andacht am Friedhof & Gräbersegnung

  • Pfarrkirche Spielfeld: 14 Uhr – Andacht am Friedhof & Gräbersegnung

  • Friedhof Mürzzuschlag: 14 Uhr – Andacht beim Friedhofskreuz & Gräbersegnung

  • Kirchplatz, Gnas: 14 Uhr – Andacht beim Kriegerdenkmal

  • Eggersdorf, Friedhof: 14 Uhr – Andacht & Gräbersegnung

  • St. Radegund, Friedhof: 14.30 Uhr – Andacht & Gräbersegnung

  • Friedhofskapelle Bad Radkersburg: 14 Uhr – Andacht, Heldenehrung & Gräbersegnung

  • Stadtfriedhof Trofaiach (Verabschiedungshalle): 15 Uhr – Andacht & Gräbersegnung

  • Pfarrkirche Vordernberg: 10 Uhr – Andacht & Gräbersegnung

  • Friedhof St. Peter-Freienstein (Verabschiedungshalle): 10 Uhr – Andacht & Gräbersegnung

  • Friedhof Eisenerz (Aufbahrungshalle): 11.30 Uhr – Andacht & Gräbersegnung

  • Friedhof Pöls: 14.30 Uhr – Andacht & Gräbersegnung

  • Lorettokapelle: 14 Uhr – Andacht & Gräbersegnung

  • Friedhof Judenburg – St. Nikolaus (Zeremonienhalle): 14 Uhr – Andacht & Gräbersegnung

  • Pfarre Edelschrott: 14 Uhr – Andacht & Gräbersegnung

  • Pfarrkirche St. Peter/Kammersberg: 14 Uhr – Andacht, Friedhofgang & Gräbersegnung

  • Pfarrkirche Lassing: 8.15 Uhr – Beginn Kriegerdenkmal, Hl. Messe, anschl. Gräbersegnung

  • Pfarre Leoben-Donawitz: 14 Uhr – Hl. Messe mit Kerzensegnung, danach Gräbersegnung

  • Pfarrkirche Bad Gleichenberg: 10 Uhr – Eucharistiefeier mit Gruftgang

  • Pfarrkirche Bad Aussee: 19 Uhr – Fackelzug zum Friedhof (Treffpunkt Pfarrkirche)

  • Pfarrkirche Mürzzuschlag: 10.15 Uhr – Wort-Gottes-Feier mit Kommunionspendung

  • Pfarrkirche St. Jakob/Walde: 10 Uhr – Festgottesdienst, anschl. Friedhofgang

  • Pfarrkirche Mönichwald: 8.30 Uhr – Festgottesdienst, anschl. Friedhofgang & Gräbersegnung

  • Pfarrkirche St. Johann in der Haide: 10 Uhr – Festgottesdienst mit Totengedenken (ÖKB)

  • Fürstenfeld : 15 Uhr – Gräbersegnung im Friedhof

  • Fürstenfeld: 9.30 Uhr – Totengedenken am Soldatenfriedhof (ÖKB)

  • Filialkirche Übersbach: 18 Uhr – Hl. Messe, anschl. Gräbersegnung

  • Friedhof Neumarkt: 15 Uhr – Gräbersegnung

  • Friedhof Großlobming: 14.45 Uhr – Friedhofgang mit Gräbersegnung

  • Friedhof Gaal: 15 Uhr – Friedhofgang mit Gräbersegnung

  • Friedhof St. Lorenzen Knittelfeld: 14 & 15 Uhr – Friedhofgang mit Gräbersegnung

  • Friedhof St. Margarethen Knittelfeld: 14 Uhr – Friedhofgang mit Gräbersegnung

  • Friedhof Kobenz: 15 Uhr – Friedhofgang mit Gräbersegnung

  • Pfarrgebiet Wenigzell: 14 Uhr – Friedhofgang mit Gräbersegnung & Totengedenken

  • Pfarrgebiet Rohrbach a. d. L.: 11.15 Uhr – Friedhofgang mit Gräbersegnung & Totengedenken

  • Kreuzkirche Vorau: 15 Uhr – Friedhofgang mit Gräbersegnung & Totengedenken (Treffpunkt Marktkirche)

  • Friedhof Straden: 14 Uhr – Friedhofgang, Wortgottesfeier & Gräbersegnung

  • Friedhof Zeltweg: 14.30 Uhr – Friedhofsandacht – Segnung der Gräber & Urnenhain

  • Friedhof Piber: 10 Uhr – Friedhofsandacht mit Gräbersegnung

  • Pfarrkirche Dechantskirchen: 14 Uhr – Friedhofsgang

  • Pfarrkirche Ratten: 14 Uhr – Gang zum Friedhof

  • Friedhof Zeltweg: 10 Uhr – Gedenkfeier des ÖKB

  • Kriegerdenkmal Mürzzuschlag: 17 Uhr – Gedenkfeier des ÖKB

  • Pfarrkirche Teufenbach: 18 Uhr – Gedenkfeier ÖKB

  • Kriegerdenkmal Scheifling: 19 Uhr – Gedenkfeier ÖKB

  • Aufbahrungshalle Weizberg: 14.30 Uhr – Gräbersegnung

  • Friedhof St. Peter am Ottersbach: 13.30 Uhr – Gräbersegnung

  • Pfarrkirche Rettenegg: 15.30 Uhr – Gräbersegnung

  • Dorfplatz Arzberg: 11 Uhr – Gräbersegnung

  • Friedhof Passail: 13.30 Uhr – Gräbersegnung

  • Friedhof Fladnitz/Teichalpe: 14.30 Uhr – Gräbersegnung

  • Friedhof Deutschfeistritz: 15 Uhr – Gräbersegnung

  • Pfarre Wies: 15 Uhr – Gräbersegnung

  • Pfarrkirche Pölfing-Brunn: 14 Uhr – Gräbersegnung

  • Pfarrkirche St. Ulrich/Greith: 11.15 Uhr – Gräbersegnung

  • Pfarrkirche Niederwölz: 10 Uhr – Gräbersegnung

  • Pfarrkirche Teufenbach: 11 Uhr – Gräbersegnung

  • Pfarrkirche St. Lorenzen/Scheifling: 14 Uhr – Gräbersegnung

  • Pfarrkirche Scheifling: 15 Uhr – Gräbersegnung

  • Friedhof St. Lorenzen i. Mürztal: 13.30 Uhr – Gräbersegnung

  • Außerhalb des Pfarrgebietes: 15 Uhr – Gräbersegnung

  • Friedhof Premstätten: 14 Uhr – Gräbersegnung

  • Friedhof Wundschuh: 14 Uhr – Gräbersegnung

  • Friedhof Dobl: 14.30 Uhr – Gräbersegnung

  • Waldfriedhof Tobelbad: 14.30 Uhr – Gräbersegnung

  • Friedhof Lieboch: 14 Uhr – Gräbersegnung

  • Pfarre Unzmarkt: 14 Uhr – Gräbersegnung

  • Friedhof Halbenrain: 14 Uhr – Gräbersegnung

  • Friedhof Mariahof: 14 Uhr – Gräbersegnung

  • Pfarrkirche Heilbrunn: 14 Uhr – Gräbersegnung

  • 14-Nothelfer-Kirche: 14.30 Uhr – Gräbersegnung

  • Pfarre Rottenmann: 13.30 Uhr – Gräbersegnung

  • Friedhof Selzthal: 15 Uhr – Gräbersegnung

  • St. Peter Stadtfriedhof: 15 Uhr – Gräbersegnung

  • Pfarrkirche St. Margarethen/Lebring: 14 Uhr – Gräbersegnung

  • Pfarrkirche Lang: 15 Uhr – Gräbersegnung

  • Pfarrkirche Schöder: 13 Uhr – Gräbersegnung

  • Friedhof Stadl an der Mur: 13 Uhr – Gräbersegnung

  • Friedhof St. Georgen ob Murau: 13.30 Uhr – Gräbersegnung

  • Pfarrkirche Krakaudorf: 14 Uhr – Gräbersegnung

  • Friedhof Murau St. Anna: 14.30 Uhr – Gräbersegnung

  • Pfarrkirche Ranten: 14.30 Uhr – Gräbersegnung

  • Friedhof St. Katharein/Laming: 14 Uhr – Gräbersegnung

  • Friedhof Tragöß: 15 Uhr – Gräbersegnung

  • Friedhof Liezen: 15 Uhr – Gräbersegnung

  • Pfarrkirche St. Kathrein/Offenegg: 14.30 Uhr – Gräbersegnung

  • Kath. Friedhof Gröbming: 14 Uhr – Gräbersegnung

  • Pfarrkirche Wettmannstätten: 14 Uhr – Gräbersegnung

  • Friedhof St. Stefan ob Stainz: 13.30 Uhr – Gräbersegnung

  • Friedhof Aflenz: 15 Uhr – Gräbersegnung Aflenz

  • Friedhof Graz-St. Peter: 14.30 Uhr – Gräbersegnung Allerheiligen

  • Friedhof Liezen (alter): 14.30 Uhr – Gräbersegnung

  • Friedhofskirche Pischelsdorf: 15 Uhr – Gräbersegnung am Friedhof

  • Pfarrkirche St. Johann/Herberstein: 14 Uhr – Gräbersegnung am Friedhof

  • Friedhof Kirchbach: 14 Uhr – Gräbersegnung am Friedhof

  • Pfarrkirche Pöllau: 14 Uhr – Gräbersegnung am Friedhof

  • Pfarrkirche Oberwölz: 15 Uhr – Hl. Messe, anschl. Friedhofgang

  • Pfarre Großsteinbach: 10.45 Uhr – Gräbersegnung am Friedhof (nach Hl. Messe)

  • St. Georgen/Stiefing (Friedhofkapelle): 15.15 Uhr – Gräbersegnung

  • St. Johann in der Haide: 14 Uhr – Gräbersegnung am Friedhof

  • Kommunalfriedhof Schladming: 16 Uhr – Gräbersegnung

  • Friedhof Kainach: 14.30 Uhr – Gräbersegnung

  • Friedhof Köflach: 11.15 Uhr – Gräbersegnung

  • Wallfahrtskirche Frauenberg/Leibnitz: 16 Uhr – Gräbersegnung

  • Pfarrkirche St. Jakob in Geistthal: 15 Uhr – Gräbersegnung Geistthal

  • Friedhof in Allerheiligen b. Wildon: 13.30 Uhr – Gräbersegnung

  • Aufbahrungshalle Leibnitz: 14.30 Uhr – Gräbersegnung

  • Friedhofskapelle Ligist: 15 Uhr – Gräbersegnung

  • Pfarre Gnas: 14.30 Uhr – Gräbersegnung mit Wortgottesfeier

  • Friedhof Thörl: 11.30 Uhr – Gräbersegnung

  • Friedhof Turnau: 14 Uhr – Gräbersegnung

  • Feldkirchen b. Graz (alt): 14.15 Uhr – Gräbersegnung & Andacht

  • Feldkirchen b. Graz (neu): 15 Uhr – Gräbersegnung & Andacht

  • Pfarrgebiet Pinggau: 15.45 Uhr – Gräbersegnung & Totengedenken

  • Pfarrgebiet Schäffern: 14 Uhr – Gräbersegnung & Totengedenken

  • Pfarrkirche St. Bartholomä/Lieboch: 14.30 Uhr – Gräbersegnung & Wortgottesfeier

  • Pfarrkirche Greith/Neumarkt: 13 Uhr – Gräbersegung

  • Pfarrkirche Frojach: 8.30 Uhr – Hl. Messe (Allerheiligen), anschl. Pfarrcafé

  • Pfarrkirche St. Marein/Pickelbach: 10 Uhr – Hl. Messe am Friedhof mit Gräbersegnung

  • Pfarrkirche Ilz: 14 Uhr – Hl. Messe mit Friedhofsgang & Gräbersegnung

  • St. Margarethenkirche Peggau: 9.45 Uhr – Hl. Messe, anschl. Gräbersegnung

  • Neuer Friedhof Hollenegg: 14 Uhr – Hl. Messe & Gräbersegnung

  • Pfarrkirche Gamlitz: 9 Uhr – Hl. Messe, anschl. Gräbersegnung

  • Pfarrkirche Kitzeck: 10 Uhr – Heldenehrung, Hl. Messe, anschl. Gräbersegnung

  • Pfarrhaus Kumitz: 15 Uhr – Heldengedenken, anschl. Friedhofgang & Gräbersegnung

  • Pfarrkirche Bad Mitterndorf: 13.30 Uhr – Heldengedenken, anschl. Friedhofgang & Gräbersegnung

  • Pfarrkirche St. Stefan ob Stainz: 8.30 Uhr – Hl. Messe, anschl. Totengedenken

  • Pfarrkirche Bad Blumau: 8.30 Uhr – Hl. Messe / Gebet & Wortgottesfeier am Friedhof

  • Pfarrkirche Bad Waltersdorf: 11 Uhr – Hl. Messe / Gebet & Wortgottesfeier am Friedhof

  • Pfarrkirche Burgau: 14.30 Uhr – Hl. Messe / Gebet & Wortgottesfeier am Friedhof

  • Filialkirche Mürzhofen: 15.30 Uhr – Hl. Messe + Friedhofgang

  • Pfarrkirche Schönberg-Lachtal: 10 Uhr – Hl. Messe, Prozession & Gräbersegnung

  • Pfarrkirche Donnersbachwald: 10.45 Uhr – Hl. Messe & Friedhofgang

  • Kirche Niederhofen, Stainach: 13 Uhr – Hl. Messe, anschließend Gräbersegnung

  • Pfarrkirche Wörschach: 14 Uhr – Hl. Messe, anschließend Kriegerdenkmal & Gräbersegnung

  • Pfarrkirche Pürgg: 10.15 Uhr – Hl. Messe, anschl. Gräbersegnung (mit TMK)

  • Pfarrkirche Oberwölz: 14 Uhr – Hl. Messe, anschl. Friedhofgang

  • Pfarrkirche Turrach: 10.30 Uhr – Hl. Messe, anschl. Gräbersegnung

  • Pfarrkirche Oberhaag: 14 Uhr – Hl. Messe, anschl. Gräbersegnung am Friedhof

  • Pfarrkirche St. Oswald/Plankenwarth: 13 Uhr – Hl. Messe, Gräbersegnung

  • Pfarrkirche Graden: 9 Uhr – Hl. Messe, Gräbersegnung & Kranzniederlegung (ÖKB)

  • Pfarrkirche Hirschegg: 8.45 Uhr – Hl. Messe, anschl. Gräbersegnung

  • Pfarrkirche St. Jakob in Thal: 14 Uhr – Hl. Messe & Friedhofsgang

  • Pfarrkirche Nestelbach: 14 Uhr – Hl. Messe, anschl. Gräbersegnung

  • Laßnitzhöhe, Pfarrkirche: 17 Uhr – Hl. Messe, anschl. Prozession zur Gräbersegnung

  • Pfarrhof Strallegg: 14 Uhr – Hl. Messe, anschl. Friedhofgang & Gräbersegnung

  • Pfarrkirche Kainach: 8.45 Uhr – Hl. Messe Kainach, Friedhof

  • Pfarrkirche Obdach: 10 Uhr – Hl. Messe, anschl. Gräbersegnung

  • Pfarrkirche St. Anna/Aigen: 14 Uhr – Hl. Messe mit Friedhofsgang

  • Pfarrkirche Kapfenstein: 9 Uhr – Hl. Messe mit Friedhofgang

  • Pfarrkirche St. Martin: 10 Uhr – Hl. Messe mit Friedhofgang & Gräbersegnung

  • Pfarrkirche St. Andrä: 10 Uhr – Hl. Messe mit Friedhofgang & Gräbersegnung

  • Pfarrkirche Edelsbach: 13.30 Uhr – Hl. Messe mit Gräbersegnung

  • Pfarrkirche Krakauebene: 10 Uhr – Hl. Messe mit Gräbersegnung

  • Pfarrkirche St. Ruprecht ob Murau: 15 Uhr – Hl. Messe mit Gräbersegnung

  • Pfarrkirche Assach: 10.30 Uhr – Hl. Messe mit Gräbersegnung

  • Pfarrkirche Großsölk: 10.30 Uhr – Hl. Messe mit Gräbersegnung

  • Pfarrkirche Haus: 8.30 Uhr – Hl. Messe mit Gräbersegnung

  • Pfarrkirche Kleinsölk: 10.30 Uhr – Hl. Messe mit Gräbersegnung

  • Pfarrkirche Öblarn: 8.30 Uhr – Hl. Messe mit Gräbersegnung

  • Pfarrkirche Pichl/Enns: 8.30 Uhr – Hl. Messe mit Gräbersegnung

  • Pfarrkirche St. Martin/Grimming: 14 Uhr – Hl. Messe mit Gräbersegnung

  • Pfarrkirche St. Nikolai/Sölk: 14 Uhr – Hl. Messe mit Gräbersegnung

  • Pfarrkirche Schladming: 14 Uhr – Hl. Messe mit Gräbersegnung

  • Pfarrkirche Breitenfeld/Rittschein: 10.15 Uhr – Hl. Messe & Gräbersegnung

  • Pfarrkirche Zeutschach: 9 Uhr – Hl. Messe & Gräbersegung

  • Pfarrkirche Perchau/Sattel: 10.30 Uhr – Hl. Messe & Gräbersegung

  • Pfarrkirche Klein: 14 Uhr – Hl. Messe (Hochfest) mit Gräbersegnung

  • Pfarrkirche Hieflau: 8.30 Uhr – Hl. Messe, anschl. Andacht & Gräbersegnung

  • Pfarrkirche Graz-Hl. Johannes Bosco: 9 Uhr – Hl. Messe, Gebet am Ehrendenkmal & Maronibraten

  • Pfarrkirche Schönberg/Knittelfeld: 8.30 Uhr – Hl. Messe, anschl. Friedhofgang

  • Pfarrkirche Lind: 10 Uhr – Hl. Messe, anschl. Friedhofgang & Gräbersegnung

  • Pfarrkirche Kleinlobming: 8.30 Uhr – Hl. Messe, anschl. Friedhofsgang

  • Zentralfriedhof Leoben: 15 Uhr – Gräbersegnung

  • Pfarrkirche Leoben-Lerchenfeld: 14 Uhr – Hl. Messe mit Kerzensegnung, danach Gräbersegnung

  • Pfarre-Karlau: 12 Uhr – Liturgie (byzantinischer Ritus, ukrainisch)

  • Pfarrkirche Gratwein: 13.30 Uhr – Requiem für die Verstorbenen des vergangenen Jahres

  • Pfarrkirche St. Johann im Saggautal: 14 Uhr – Segensandacht, gemeinsamer Friedhofsgang, WGF & Gräbersegnung

  • Pfarrkirche Leoben-St. Xaver: 10 Uhr – Hl. Messe mit Gräbersegnung

  • Pfarrkindergarten Grundlsee: 15 Uhr – Verstorbenenlitanei, anschl. Friedhofsgang mit Gräbersegnung (mit Musikkapelle)

  • Pfarrkirche Leoben-Waasen: 9.30 Uhr – Hl. Messe mit Kerzensegnung & Gräbersegnung

  • Pfarrkirche Hatzendorf: 13 Uhr – Wortgottesdienst mit Gräbersegnung

  • Friedhof Fehring: 14 Uhr – Wortgottesdienst mit Gräbersegnung

  • Pfarrkirche Hengsberg: 13.30 Uhr – Wortgottesdienst & Gräbersegnung am Friedhof

  • Pfarre Preding: 15 Uhr – Wortgottesdienst & Gräbersegnung am Friedhof

  • Pfarrkirche Allerheiligen/Mürztal: 14 Uhr – Wortgottesfeier + Friedhofgang

  • Pfarrkirche Kindberg: 14 Uhr – Wortgottesfeier + Friedhofgang

  • Pfarrkirche Stanz/Mürztal: 14 Uhr – Wortgottesfeier + Friedhofgang

  • Friedhof Kapfenberg St. Oswald: 14.30 Uhr – Wortgottesfeier, anschl. Gräbersegnung

  • Friedhof Bad Gleichenberg: 15.30 Uhr – Wort-Gottes-Feier mit Gräbersegnung

  • Friedhof St. Stefan im Rosental: 14 Uhr – Wort-Gottes-Feier mit Gräbersegnung

  • Friedhof Trautmansdorf: 14.30 Uhr – Wortgottesfeier mit Gräbersegnung

  • Friedhof Tieschen: 15 Uhr – Wort-Gottes-Feier mit Gräbersegnung

  • Pfarrkirche St. Marein/Knittelfeld: 14 Uhr – Wort-Gottes-Feier & Gräbersegnung

  • Filialkirche Feistritz b. St. Marein/Knittelfeld: 14 Uhr – Wort-Gottes-Feier & Gräbersegnung

  • Zentralfriedhof Graz: 14.30 Uhr – Gräbersegnung

  • Friedhof Graz-Straßgang: 14.45 Uhr – Gräbersegnung

  • Steinfeldfriedhof Graz: 15 Uhr – Gräbersegnung

Sonntag, 2. November 2025 (Allerseelen)

  • Pfarre Breitenau: 10 Uhr – Hl. Messe, anschließend Gräbersegnung

  • Pfarre Graz-St. Peter: 8.45 Uhr – Heilige Messe, anschließend Gräbersegnung

  • Pfarre Radmer: 9: Uhr – Hl. Messe, anschl. Andacht & Gräbersegnung

  • Pfarrkirche Deutschfeistritz: 9.45 Uhr – Hl. Messe mit Jahresgedächtnis

  • Pfarre Leoben-St. Xaver: 18 Uhr – Heilige Messe & Gräbersegnung

  • Pfarre Straden: 14 Uhr – Hl. Messe mit Friedhofsandacht & Gräbersegnung

  • Pfarre Murau / St. Ägidikirche: 10 Uhr – Hl. Messe mit Gefallenengedenken & Gräbersegnung

  • Pfarre Breitenfeld/Rittschein: 10.15 Uhr – Hl. Messe & Gräbersegnung

  • Pfarre Vordernberg: 9 Uhr – Wort-Gottes-Feier in der Laurentikirche & Gräbersegnung

  • Pfarre Thörl: 9.45 & 11 Uhr – Gräbersegnung (St. Ilgen & Thörl)

  • Pfarre Mariahof: 9 Uhr – Hl. Messe & Gräbersegung

  • Pfarre Kumitz: 9 Uhr – Hl. Messe in der Pfarrhauskapelle, anschl. Gräbergang

  • Pfarrkirche Burgau: 18 Uhr – Hl. Messe mit Totengedenken, anschl. Friedhofsgang

  • Pfarrkirche Bierbaum: 19 Uhr – Wort-Gottes-Feier & Lichterprozession

  • Pfarrkirche Heilbrunn: 10.15 Uhr – Heilige Messe & Friedhofsgang

  • Stadtfriedhof Trofaiach (Verabschiedungshalle): 10.30 Uhr – Hl. Messe zur Allerseelen

  • Friedhofskirche St. Erhard in Göß: 10.30 Uhr – Heilige Messe

  • Kirche Dietersdorf am Gnasbach: 14 Uhr – Hl. Messe mit Friedhofsandacht & Gräbersegnung

  • Pfarrkirche Lind: 10 Uhr – Hl. Messe, anschließend Gebet am Friedhof

  • Friedhof Graz-St. Peter: 18.30 Uhr – Hl. Messe am Friedhof

  • Friedhof Zeltweg: 17 Uhr – Hl. Messe am Friedhof

  • Friedhofskirche St. Johann im Felde: 18.30 Uhr – Hl. Messe

  • Friedhof Hartberg: 17 Uhr – Stimmungsvoller Abendgottesdienst am Friedhof

  • Pfarrkirche Kapfenberg-St. Oswald: 18 Uhr – Heilige Messe

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: