Allerheiligen 2025: Alle Gräbersegnungen in der Steiermark im Überblick
Der 1. und 2. November stehen im Zeichen des Gedenkens. In der gesamten Steiermark werden zu Allerheiligen und Allerseelen Gräber gesegnet. 5 Minuten hat einen Überblick über alle Termine in Graz und in der restlichen grünen Mark.
„Am 1. und 2. November gedenkt die katholische Kirche aller Heiligen und aller unserer Verstorbenen“, so die Katholische Kirche Steiermark. Von der Obersteiermark bis ins südsteirische Hügelland finden rund um Allerheiligen zahlreiche Feiern statt. Pfarren laden zu Gedenkmessen, Andachten und Gräbersegnungen ein. Auch die Diözese Graz-Seckau betont die Bedeutung dieser Tage: „Allerheiligen und Allerseelen sind Ausdruck lebendiger Erinnerung und des Vertrauens, dass unser Leben nicht im Tod endet“, heißt es vonseiten der Diözese.
Gräbersegnungen auf den Grazer Friedhöfen:
Samstag, 1. November 2025
Friedhof Kalvarienberg: 15 Uhr Gräbersegnung
Zentralfriedhof: 14.30 Uhr Gräbersegnung
St. Peter Stadtfriedhof: 15 Uhr Gräbersegnung
Steinfeldfriedhof: 15 Uhr Gräbersegnung
Friedhof Feldkirchen:
14.15 Uhr Gräbersegnung am alten Friedhof
15 Uhr Gräbersegnung am neuen Friedhof
17 Uhr Gebet für alle Verstorbenen in der Pfarrkirche
Friedhof Graz-Mariatrost: 15 Uhr Gräbersegnung
Friedhof Straßgang: 14.45 Uhr Gräbersegnung
Friedhof St. Veit: 10 Uhr Heilige Messe, 11 Uhr Gräbersegnung
Friedhof St. Leonhard: 10 Uhr Heilige Messe, anschließend Gräbersegnung
Friedhof St. Peter (Ortsfriedhof): 14.30 Uhr Gräbersegnung
Friedhof Thal: 14 Uhr Gedenkmesse für die Verstorbenen in der Pfarrkirche, anschließend Friedhofsgang mit Gräbersegnung
Gräbersegnungen auf den steirischen Gräbern:
Samstag, 1. November 2025 (Allerheiligen)
Steinfeldfriedhof: 15 Uhr – Gräbersegnung
Pfarrkirche Klöch: 8:.45 Uhr – Heilige Messe, anschließend Friedhofsgang mit Gräbersegnung
Pfarrkirche Hönigsberg: 10.15 Uhr – Hl. Messe mit Gedenken der Verstorbenen des letzten Jahres
Pfarrkirche Schäffern: 10 Uhr – Hochamt mit ÖKB und Musik
Pfarrkirche Irdning: 14 Uhr – Andacht für die Verstorbenen & Gräbersegnung
Pfarrkirche Hitzendorf: 10 Uhr – Allerheiligen, anschließend Gräbersegnung
Friedhof Wildon: 14 Uhr – Wortgottesdienst am Friedhof
Pfarrkirche Bad Aussee: 9.15 Uhr – Hl. Messe, anschl. Kranzniederlegung beim alten Kriegerdenkmal
Pfarrkirche Ottendorf: 14 Uhr – Andacht, anschließend Heldenehrung & Gräbersegnung
Pfarrkirche Tauplitz: 14 Uhr – Andacht, anschl. Gedenken & Gräbersegnung
Pfarrkirche Puch bei Weiz: 14 Uhr – Andacht, Gedenken & Gräbersegnung
Pfarrkirche Waldbach: 13.30 Uhr – Gottesdienst, anschl. Gräbersegnung am Friedhof
Pfarrkirche Graz-St. Veit: 10 Uhr – Gottesdienst mit anschl. Gräbersegnung
Pfarrkirche Stubenberg: 15 Uhr – Allerheiligenlitanei, anschl. Gräbersegnung
Pfarrkirche Altaussee: 14 Uhr – Litanei, Gedenkfeier & Gräbersegnung
Pfarrkirche Bad Aussee: 13.30 Uhr – Litanei mit Friedhofsgang & Gräbersegnung
Hainersdorf: 14 Uhr – Allerheiligenliturgie am Friedhof
Pfarrkirche Ehrenhausen: 14 Uhr – Andacht am Friedhof & Gräbersegnung
Pfarrkirche Spielfeld: 14 Uhr – Andacht am Friedhof & Gräbersegnung
Friedhof Mürzzuschlag: 14 Uhr – Andacht beim Friedhofskreuz & Gräbersegnung
Kirchplatz, Gnas: 14 Uhr – Andacht beim Kriegerdenkmal
Eggersdorf, Friedhof: 14 Uhr – Andacht & Gräbersegnung
St. Radegund, Friedhof: 14.30 Uhr – Andacht & Gräbersegnung
Friedhofskapelle Bad Radkersburg: 14 Uhr – Andacht, Heldenehrung & Gräbersegnung
Stadtfriedhof Trofaiach (Verabschiedungshalle): 15 Uhr – Andacht & Gräbersegnung
Pfarrkirche Vordernberg: 10 Uhr – Andacht & Gräbersegnung
Friedhof St. Peter-Freienstein (Verabschiedungshalle): 10 Uhr – Andacht & Gräbersegnung
Friedhof Eisenerz (Aufbahrungshalle): 11.30 Uhr – Andacht & Gräbersegnung
Friedhof Pöls: 14.30 Uhr – Andacht & Gräbersegnung
Lorettokapelle: 14 Uhr – Andacht & Gräbersegnung
Friedhof Judenburg – St. Nikolaus (Zeremonienhalle): 14 Uhr – Andacht & Gräbersegnung
Pfarre Edelschrott: 14 Uhr – Andacht & Gräbersegnung
Pfarrkirche St. Peter/Kammersberg: 14 Uhr – Andacht, Friedhofgang & Gräbersegnung
Pfarrkirche Lassing: 8.15 Uhr – Beginn Kriegerdenkmal, Hl. Messe, anschl. Gräbersegnung
Pfarre Leoben-Donawitz: 14 Uhr – Hl. Messe mit Kerzensegnung, danach Gräbersegnung
Pfarrkirche Bad Gleichenberg: 10 Uhr – Eucharistiefeier mit Gruftgang
Pfarrkirche Bad Aussee: 19 Uhr – Fackelzug zum Friedhof (Treffpunkt Pfarrkirche)
Pfarrkirche Mürzzuschlag: 10.15 Uhr – Wort-Gottes-Feier mit Kommunionspendung
Pfarrkirche St. Jakob/Walde: 10 Uhr – Festgottesdienst, anschl. Friedhofgang
Pfarrkirche Mönichwald: 8.30 Uhr – Festgottesdienst, anschl. Friedhofgang & Gräbersegnung
Pfarrkirche St. Johann in der Haide: 10 Uhr – Festgottesdienst mit Totengedenken (ÖKB)
Fürstenfeld : 15 Uhr – Gräbersegnung im Friedhof
Fürstenfeld: 9.30 Uhr – Totengedenken am Soldatenfriedhof (ÖKB)
Filialkirche Übersbach: 18 Uhr – Hl. Messe, anschl. Gräbersegnung
Friedhof Neumarkt: 15 Uhr – Gräbersegnung
Friedhof Großlobming: 14.45 Uhr – Friedhofgang mit Gräbersegnung
Friedhof Gaal: 15 Uhr – Friedhofgang mit Gräbersegnung
Friedhof St. Lorenzen Knittelfeld: 14 & 15 Uhr – Friedhofgang mit Gräbersegnung
Friedhof St. Margarethen Knittelfeld: 14 Uhr – Friedhofgang mit Gräbersegnung
Friedhof Kobenz: 15 Uhr – Friedhofgang mit Gräbersegnung
Pfarrgebiet Wenigzell: 14 Uhr – Friedhofgang mit Gräbersegnung & Totengedenken
Pfarrgebiet Rohrbach a. d. L.: 11.15 Uhr – Friedhofgang mit Gräbersegnung & Totengedenken
Kreuzkirche Vorau: 15 Uhr – Friedhofgang mit Gräbersegnung & Totengedenken (Treffpunkt Marktkirche)
Friedhof Straden: 14 Uhr – Friedhofgang, Wortgottesfeier & Gräbersegnung
Friedhof Zeltweg: 14.30 Uhr – Friedhofsandacht – Segnung der Gräber & Urnenhain
Friedhof Piber: 10 Uhr – Friedhofsandacht mit Gräbersegnung
Pfarrkirche Dechantskirchen: 14 Uhr – Friedhofsgang
Pfarrkirche Ratten: 14 Uhr – Gang zum Friedhof
Friedhof Zeltweg: 10 Uhr – Gedenkfeier des ÖKB
Kriegerdenkmal Mürzzuschlag: 17 Uhr – Gedenkfeier des ÖKB
Pfarrkirche Teufenbach: 18 Uhr – Gedenkfeier ÖKB
Kriegerdenkmal Scheifling: 19 Uhr – Gedenkfeier ÖKB
Aufbahrungshalle Weizberg: 14.30 Uhr – Gräbersegnung
Friedhof St. Peter am Ottersbach: 13.30 Uhr – Gräbersegnung
Pfarrkirche Rettenegg: 15.30 Uhr – Gräbersegnung
Dorfplatz Arzberg: 11 Uhr – Gräbersegnung
Friedhof Passail: 13.30 Uhr – Gräbersegnung
Friedhof Fladnitz/Teichalpe: 14.30 Uhr – Gräbersegnung
Friedhof Deutschfeistritz: 15 Uhr – Gräbersegnung
Pfarre Wies: 15 Uhr – Gräbersegnung
Pfarrkirche Pölfing-Brunn: 14 Uhr – Gräbersegnung
Pfarrkirche St. Ulrich/Greith: 11.15 Uhr – Gräbersegnung
Pfarrkirche Niederwölz: 10 Uhr – Gräbersegnung
Pfarrkirche Teufenbach: 11 Uhr – Gräbersegnung
Pfarrkirche St. Lorenzen/Scheifling: 14 Uhr – Gräbersegnung
Pfarrkirche Scheifling: 15 Uhr – Gräbersegnung
Friedhof St. Lorenzen i. Mürztal: 13.30 Uhr – Gräbersegnung
Außerhalb des Pfarrgebietes: 15 Uhr – Gräbersegnung
Friedhof Premstätten: 14 Uhr – Gräbersegnung
Friedhof Wundschuh: 14 Uhr – Gräbersegnung
Friedhof Dobl: 14.30 Uhr – Gräbersegnung
Waldfriedhof Tobelbad: 14.30 Uhr – Gräbersegnung
Friedhof Lieboch: 14 Uhr – Gräbersegnung
Pfarre Unzmarkt: 14 Uhr – Gräbersegnung
Friedhof Halbenrain: 14 Uhr – Gräbersegnung
Friedhof Mariahof: 14 Uhr – Gräbersegnung
Pfarrkirche Heilbrunn: 14 Uhr – Gräbersegnung
14-Nothelfer-Kirche: 14.30 Uhr – Gräbersegnung
Pfarre Rottenmann: 13.30 Uhr – Gräbersegnung
Friedhof Selzthal: 15 Uhr – Gräbersegnung
St. Peter Stadtfriedhof: 15 Uhr – Gräbersegnung
Pfarrkirche St. Margarethen/Lebring: 14 Uhr – Gräbersegnung
Pfarrkirche Lang: 15 Uhr – Gräbersegnung
Pfarrkirche Schöder: 13 Uhr – Gräbersegnung
Friedhof Stadl an der Mur: 13 Uhr – Gräbersegnung
Friedhof St. Georgen ob Murau: 13.30 Uhr – Gräbersegnung
Pfarrkirche Krakaudorf: 14 Uhr – Gräbersegnung
Friedhof Murau St. Anna: 14.30 Uhr – Gräbersegnung
Pfarrkirche Ranten: 14.30 Uhr – Gräbersegnung
Friedhof St. Katharein/Laming: 14 Uhr – Gräbersegnung
Friedhof Tragöß: 15 Uhr – Gräbersegnung
Friedhof Liezen: 15 Uhr – Gräbersegnung
Pfarrkirche St. Kathrein/Offenegg: 14.30 Uhr – Gräbersegnung
Kath. Friedhof Gröbming: 14 Uhr – Gräbersegnung
Pfarrkirche Wettmannstätten: 14 Uhr – Gräbersegnung
Friedhof St. Stefan ob Stainz: 13.30 Uhr – Gräbersegnung
Friedhof Aflenz: 15 Uhr – Gräbersegnung Aflenz
Friedhof Graz-St. Peter: 14.30 Uhr – Gräbersegnung Allerheiligen
Friedhof Liezen (alter): 14.30 Uhr – Gräbersegnung
Friedhofskirche Pischelsdorf: 15 Uhr – Gräbersegnung am Friedhof
Pfarrkirche St. Johann/Herberstein: 14 Uhr – Gräbersegnung am Friedhof
Friedhof Kirchbach: 14 Uhr – Gräbersegnung am Friedhof
Pfarrkirche Pöllau: 14 Uhr – Gräbersegnung am Friedhof
Pfarrkirche Oberwölz: 15 Uhr – Hl. Messe, anschl. Friedhofgang
Pfarre Großsteinbach: 10.45 Uhr – Gräbersegnung am Friedhof (nach Hl. Messe)
St. Georgen/Stiefing (Friedhofkapelle): 15.15 Uhr – Gräbersegnung
St. Johann in der Haide: 14 Uhr – Gräbersegnung am Friedhof
Kommunalfriedhof Schladming: 16 Uhr – Gräbersegnung
Friedhof Kainach: 14.30 Uhr – Gräbersegnung
Friedhof Köflach: 11.15 Uhr – Gräbersegnung
Wallfahrtskirche Frauenberg/Leibnitz: 16 Uhr – Gräbersegnung
Pfarrkirche St. Jakob in Geistthal: 15 Uhr – Gräbersegnung Geistthal
Friedhof in Allerheiligen b. Wildon: 13.30 Uhr – Gräbersegnung
Aufbahrungshalle Leibnitz: 14.30 Uhr – Gräbersegnung
Friedhofskapelle Ligist: 15 Uhr – Gräbersegnung
Pfarre Gnas: 14.30 Uhr – Gräbersegnung mit Wortgottesfeier
Friedhof Thörl: 11.30 Uhr – Gräbersegnung
Friedhof Turnau: 14 Uhr – Gräbersegnung
Feldkirchen b. Graz (alt): 14.15 Uhr – Gräbersegnung & Andacht
Feldkirchen b. Graz (neu): 15 Uhr – Gräbersegnung & Andacht
Pfarrgebiet Pinggau: 15.45 Uhr – Gräbersegnung & Totengedenken
Pfarrgebiet Schäffern: 14 Uhr – Gräbersegnung & Totengedenken
Pfarrkirche St. Bartholomä/Lieboch: 14.30 Uhr – Gräbersegnung & Wortgottesfeier
Pfarrkirche Greith/Neumarkt: 13 Uhr – Gräbersegung
Pfarrkirche Frojach: 8.30 Uhr – Hl. Messe (Allerheiligen), anschl. Pfarrcafé
Pfarrkirche St. Marein/Pickelbach: 10 Uhr – Hl. Messe am Friedhof mit Gräbersegnung
Pfarrkirche Ilz: 14 Uhr – Hl. Messe mit Friedhofsgang & Gräbersegnung
St. Margarethenkirche Peggau: 9.45 Uhr – Hl. Messe, anschl. Gräbersegnung
Neuer Friedhof Hollenegg: 14 Uhr – Hl. Messe & Gräbersegnung
Pfarrkirche Gamlitz: 9 Uhr – Hl. Messe, anschl. Gräbersegnung
Pfarrkirche Kitzeck: 10 Uhr – Heldenehrung, Hl. Messe, anschl. Gräbersegnung
Pfarrhaus Kumitz: 15 Uhr – Heldengedenken, anschl. Friedhofgang & Gräbersegnung
Pfarrkirche Bad Mitterndorf: 13.30 Uhr – Heldengedenken, anschl. Friedhofgang & Gräbersegnung
Pfarrkirche St. Stefan ob Stainz: 8.30 Uhr – Hl. Messe, anschl. Totengedenken
Pfarrkirche Bad Blumau: 8.30 Uhr – Hl. Messe / Gebet & Wortgottesfeier am Friedhof
Pfarrkirche Bad Waltersdorf: 11 Uhr – Hl. Messe / Gebet & Wortgottesfeier am Friedhof
Pfarrkirche Burgau: 14.30 Uhr – Hl. Messe / Gebet & Wortgottesfeier am Friedhof
Filialkirche Mürzhofen: 15.30 Uhr – Hl. Messe + Friedhofgang
Pfarrkirche Schönberg-Lachtal: 10 Uhr – Hl. Messe, Prozession & Gräbersegnung
Pfarrkirche Donnersbachwald: 10.45 Uhr – Hl. Messe & Friedhofgang
Kirche Niederhofen, Stainach: 13 Uhr – Hl. Messe, anschließend Gräbersegnung
Pfarrkirche Wörschach: 14 Uhr – Hl. Messe, anschließend Kriegerdenkmal & Gräbersegnung
Pfarrkirche Pürgg: 10.15 Uhr – Hl. Messe, anschl. Gräbersegnung (mit TMK)
Pfarrkirche Oberwölz: 14 Uhr – Hl. Messe, anschl. Friedhofgang
Pfarrkirche Turrach: 10.30 Uhr – Hl. Messe, anschl. Gräbersegnung
Pfarrkirche Oberhaag: 14 Uhr – Hl. Messe, anschl. Gräbersegnung am Friedhof
Pfarrkirche St. Oswald/Plankenwarth: 13 Uhr – Hl. Messe, Gräbersegnung
Pfarrkirche Graden: 9 Uhr – Hl. Messe, Gräbersegnung & Kranzniederlegung (ÖKB)
Pfarrkirche Hirschegg: 8.45 Uhr – Hl. Messe, anschl. Gräbersegnung
Pfarrkirche St. Jakob in Thal: 14 Uhr – Hl. Messe & Friedhofsgang
Pfarrkirche Nestelbach: 14 Uhr – Hl. Messe, anschl. Gräbersegnung
Laßnitzhöhe, Pfarrkirche: 17 Uhr – Hl. Messe, anschl. Prozession zur Gräbersegnung
Pfarrhof Strallegg: 14 Uhr – Hl. Messe, anschl. Friedhofgang & Gräbersegnung
Pfarrkirche Kainach: 8.45 Uhr – Hl. Messe Kainach, Friedhof
Pfarrkirche Obdach: 10 Uhr – Hl. Messe, anschl. Gräbersegnung
Pfarrkirche St. Anna/Aigen: 14 Uhr – Hl. Messe mit Friedhofsgang
Pfarrkirche Kapfenstein: 9 Uhr – Hl. Messe mit Friedhofgang
Pfarrkirche St. Martin: 10 Uhr – Hl. Messe mit Friedhofgang & Gräbersegnung
Pfarrkirche St. Andrä: 10 Uhr – Hl. Messe mit Friedhofgang & Gräbersegnung
Pfarrkirche Edelsbach: 13.30 Uhr – Hl. Messe mit Gräbersegnung
Pfarrkirche Krakauebene: 10 Uhr – Hl. Messe mit Gräbersegnung
Pfarrkirche St. Ruprecht ob Murau: 15 Uhr – Hl. Messe mit Gräbersegnung
Pfarrkirche Assach: 10.30 Uhr – Hl. Messe mit Gräbersegnung
Pfarrkirche Großsölk: 10.30 Uhr – Hl. Messe mit Gräbersegnung
Pfarrkirche Haus: 8.30 Uhr – Hl. Messe mit Gräbersegnung
Pfarrkirche Kleinsölk: 10.30 Uhr – Hl. Messe mit Gräbersegnung
Pfarrkirche Öblarn: 8.30 Uhr – Hl. Messe mit Gräbersegnung
Pfarrkirche Pichl/Enns: 8.30 Uhr – Hl. Messe mit Gräbersegnung
Pfarrkirche St. Martin/Grimming: 14 Uhr – Hl. Messe mit Gräbersegnung
Pfarrkirche St. Nikolai/Sölk: 14 Uhr – Hl. Messe mit Gräbersegnung
Pfarrkirche Schladming: 14 Uhr – Hl. Messe mit Gräbersegnung
Pfarrkirche Breitenfeld/Rittschein: 10.15 Uhr – Hl. Messe & Gräbersegnung
Pfarrkirche Zeutschach: 9 Uhr – Hl. Messe & Gräbersegung
Pfarrkirche Perchau/Sattel: 10.30 Uhr – Hl. Messe & Gräbersegung
Pfarrkirche Klein: 14 Uhr – Hl. Messe (Hochfest) mit Gräbersegnung
Pfarrkirche Hieflau: 8.30 Uhr – Hl. Messe, anschl. Andacht & Gräbersegnung
Pfarrkirche Graz-Hl. Johannes Bosco: 9 Uhr – Hl. Messe, Gebet am Ehrendenkmal & Maronibraten
Pfarrkirche Schönberg/Knittelfeld: 8.30 Uhr – Hl. Messe, anschl. Friedhofgang
Pfarrkirche Lind: 10 Uhr – Hl. Messe, anschl. Friedhofgang & Gräbersegnung
Pfarrkirche Kleinlobming: 8.30 Uhr – Hl. Messe, anschl. Friedhofsgang
Zentralfriedhof Leoben: 15 Uhr – Gräbersegnung
Pfarrkirche Leoben-Lerchenfeld: 14 Uhr – Hl. Messe mit Kerzensegnung, danach Gräbersegnung
Pfarre-Karlau: 12 Uhr – Liturgie (byzantinischer Ritus, ukrainisch)
Pfarrkirche Gratwein: 13.30 Uhr – Requiem für die Verstorbenen des vergangenen Jahres
Pfarrkirche St. Johann im Saggautal: 14 Uhr – Segensandacht, gemeinsamer Friedhofsgang, WGF & Gräbersegnung
Pfarrkirche Leoben-St. Xaver: 10 Uhr – Hl. Messe mit Gräbersegnung
Pfarrkindergarten Grundlsee: 15 Uhr – Verstorbenenlitanei, anschl. Friedhofsgang mit Gräbersegnung (mit Musikkapelle)
Pfarrkirche Leoben-Waasen: 9.30 Uhr – Hl. Messe mit Kerzensegnung & Gräbersegnung
Pfarrkirche Hatzendorf: 13 Uhr – Wortgottesdienst mit Gräbersegnung
Friedhof Fehring: 14 Uhr – Wortgottesdienst mit Gräbersegnung
Pfarrkirche Hengsberg: 13.30 Uhr – Wortgottesdienst & Gräbersegnung am Friedhof
Pfarre Preding: 15 Uhr – Wortgottesdienst & Gräbersegnung am Friedhof
Pfarrkirche Allerheiligen/Mürztal: 14 Uhr – Wortgottesfeier + Friedhofgang
Pfarrkirche Kindberg: 14 Uhr – Wortgottesfeier + Friedhofgang
Pfarrkirche Stanz/Mürztal: 14 Uhr – Wortgottesfeier + Friedhofgang
Friedhof Kapfenberg St. Oswald: 14.30 Uhr – Wortgottesfeier, anschl. Gräbersegnung
Friedhof Bad Gleichenberg: 15.30 Uhr – Wort-Gottes-Feier mit Gräbersegnung
Friedhof St. Stefan im Rosental: 14 Uhr – Wort-Gottes-Feier mit Gräbersegnung
Friedhof Trautmansdorf: 14.30 Uhr – Wortgottesfeier mit Gräbersegnung
Friedhof Tieschen: 15 Uhr – Wort-Gottes-Feier mit Gräbersegnung
Pfarrkirche St. Marein/Knittelfeld: 14 Uhr – Wort-Gottes-Feier & Gräbersegnung
Filialkirche Feistritz b. St. Marein/Knittelfeld: 14 Uhr – Wort-Gottes-Feier & Gräbersegnung
Zentralfriedhof Graz: 14.30 Uhr – Gräbersegnung
Friedhof Graz-Straßgang: 14.45 Uhr – Gräbersegnung
Steinfeldfriedhof Graz: 15 Uhr – Gräbersegnung
Sonntag, 2. November 2025 (Allerseelen)
Pfarre Breitenau: 10 Uhr – Hl. Messe, anschließend Gräbersegnung
Pfarre Graz-St. Peter: 8.45 Uhr – Heilige Messe, anschließend Gräbersegnung
Pfarre Radmer: 9: Uhr – Hl. Messe, anschl. Andacht & Gräbersegnung
Pfarrkirche Deutschfeistritz: 9.45 Uhr – Hl. Messe mit Jahresgedächtnis
Pfarre Leoben-St. Xaver: 18 Uhr – Heilige Messe & Gräbersegnung
Pfarre Straden: 14 Uhr – Hl. Messe mit Friedhofsandacht & Gräbersegnung
Pfarre Murau / St. Ägidikirche: 10 Uhr – Hl. Messe mit Gefallenengedenken & Gräbersegnung
Pfarre Breitenfeld/Rittschein: 10.15 Uhr – Hl. Messe & Gräbersegnung
Pfarre Vordernberg: 9 Uhr – Wort-Gottes-Feier in der Laurentikirche & Gräbersegnung
Pfarre Thörl: 9.45 & 11 Uhr – Gräbersegnung (St. Ilgen & Thörl)
Pfarre Mariahof: 9 Uhr – Hl. Messe & Gräbersegung
Pfarre Kumitz: 9 Uhr – Hl. Messe in der Pfarrhauskapelle, anschl. Gräbergang
Pfarrkirche Burgau: 18 Uhr – Hl. Messe mit Totengedenken, anschl. Friedhofsgang
Pfarrkirche Bierbaum: 19 Uhr – Wort-Gottes-Feier & Lichterprozession
Pfarrkirche Heilbrunn: 10.15 Uhr – Heilige Messe & Friedhofsgang
Stadtfriedhof Trofaiach (Verabschiedungshalle): 10.30 Uhr – Hl. Messe zur Allerseelen
Friedhofskirche St. Erhard in Göß: 10.30 Uhr – Heilige Messe
Kirche Dietersdorf am Gnasbach: 14 Uhr – Hl. Messe mit Friedhofsandacht & Gräbersegnung
Pfarrkirche Lind: 10 Uhr – Hl. Messe, anschließend Gebet am Friedhof
Friedhof Graz-St. Peter: 18.30 Uhr – Hl. Messe am Friedhof
Friedhof Zeltweg: 17 Uhr – Hl. Messe am Friedhof
Friedhofskirche St. Johann im Felde: 18.30 Uhr – Hl. Messe
Friedhof Hartberg: 17 Uhr – Stimmungsvoller Abendgottesdienst am Friedhof
Pfarrkirche Kapfenberg-St. Oswald: 18 Uhr – Heilige Messe