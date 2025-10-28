Von Gerüst gestürzt: 22-Jähriger in Deutschlandsberg schwer verletzt

Ein schwerer Arbeitsunfall ereignete sich Dienstagvormittag in Deutschlandsberg: Ein 22-jähriger Dachdecker stürzte rund fünf Meter in die Tiefe und wurde mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Graz geflogen.

Ein 22-jähriger Arbeiter aus dem Bezirk Deutschlandsberg (Steiermark) war am Dienstagvormittag, dem 28. Oktober 2025, gemeinsam mit einem 46-jährigen Kollegen mit Dachdeckerarbeiten beschäftigt. Laut Polizei wollten die beiden ein Blech an der Oberkante der Fenster im ersten Stock eines Hauses montieren. Während der ältere Arbeiter Lötarbeiten durchführte, begab sich der 22-Jährige auf das Gerüst, um eine Schlagbohrmaschine zu holen. Dabei kam es zum folgenschweren Unfall.

Gerüststrebe löste sich beim Aufsteigen

Nach Angaben des jungen Weststeirers dürfte er beim Besteigen des Gerüsts abgerutscht sein. Er versuchte zwar noch, sich an einer Gerüststrebe festzuhalten, doch diese löste sich. In der Folge stürzte er rund fünf Meter in die Tiefe. Der 22-Jährige erlitt schwere Verletzungen und verlor kurzzeitig das Bewusstsein. Sofort nach dem Unfall eilten Einsatzkräfte vom Roten Kreuz und ein Notarzt zur Unfallstelle. „Der junge Mann erlitt schwere Verletzungen und musste mit dem Rettungshubschrauber ‚Christophorus 12‘ ins LKH Graz geflogen werden“, so die Landespolizeidirektion Steiermark.

Rahmen und das Geländer soll ohne Rücksprache mit der Gerüstfirma abgebaut worden sein

Ein Fremdverschulden konnte laut Polizei bislang nicht festgestellt werden. Allerdings dürfte das Gerüst teilweise von den beiden Arbeitern selbst umgebaut worden sein. „Die Dachdecker sollen den Rahmen und das Geländer des aufgebauten Gerüsts ohne Rücksprache mit der aufstellenden Gerüstfirma abgebaut haben, nachdem ihnen dieses beim Montieren des Blechs offenbar im Weg war“, heißt es vonseiten der Beamten. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.