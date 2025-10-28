Land Steiermark stoppt FF-Kennzeichen-Comeback

Die Hoffnung in Fürstenfeld war groß, doch das Land Steiermark bremste die Initiative für die Rückkehr des alten "FF"-Autokennzeichens noch am selben Tag aus. Bürgermeister Franz Jost will dennoch nicht aufgeben.

Für die Fürstenfelder sind die Buchstaben „FF“ (Fürstenfeld) weit mehr als nur ein Kürzel auf dem Autokennzeichen – sie stehen für Heimat und regionale Verbundenheit. Seit der Bezirksfusion mit Hartberg im Jahr 2013 tragen die Fahrzeuge in der Region das Kürzel „HF“ (Hartberg/Fürstenfeld). Viele wünschen sich seither das frühere Erkennungszeichen zurück. Nun sollte es, wie zuvor im Ausseerland, ein Comeback geben. Doch das Land hat den Antrag abgelehnt.

Acht Gemeinden zogen an einem Strang

Unter der Leitung von Fürstenfelds Bürgermeister Franz Jost (ÖVP) setzte sich die Stadtgemeinde gemeinsam mit sieben Nachbargemeinden für die Rückkehr der alten Tafeln ein. Schon vor zwei Jahren hatte der Gemeinderat beschlossen, Gespräche mit den betroffenen Orten zu führen. Daraus entstand ein Schulterschluss mit Bad Blumau, Bad Loipersdorf, Burgau, Großwilfersdorf, Großsteinbach, Ilz und Ottendorf an der Rittschein. Gemeinsam legten sie ihr Anliegen der Landesregierung vor.

Land lehnte den Antrag noch am selben Tag ab

Die Antwort aus Graz kam schneller als erwartet. Noch am selben Tag wurde der Antrag abgewiesen, wie die „Steirerkrone“ berichtet. Das Büro von Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) verwies auf formale Gründe: Der Antrag sei vom Gemeindeverband eingebracht worden, zuständig wäre jedoch die Regionalversammlung gewesen, die auch den ehemaligen Bezirk Hartberg umfasst.