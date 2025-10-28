Industriegipfel in Graz: Weniger Bürokratie und klare Verfahren gefordert

In der WKO Steiermark trafen sich Vertreter der Industrie aus ganz Österreich zum jährlichen Gipfel. Zentrales Thema: Die wachsende Belastung durch Bürokratie und komplexe Verfahren. Der steirische Industrie-Spartenobmann Markus Ritter brachte es so auf den Punkt: „Wir brauchen eine konsequente Vereinfachung von Verfahren, klare Zuständigkeiten, digitale Lösungen und eine praxisnahe Deregulierung, damit Betriebe ihre Kräfte stärker auf Wertschöpfung, Innovation und nachhaltiges Wachstum konzentrieren können.“ Einigkeit herrschte unter den Branchenvertretern darüber, dass Österreich und Europa dringend Entlastung brauchen. „Das sind Hausaufgaben, die von der Weltkonjunktur entkoppelt sind und nicht mit dem technologischen oder ökologischen Wandel unmittelbar zusammenhängen. Hier gibt es dringenden Handlungsbedarf“, betonten die Teilnehmer.

Energietransformation braucht Planbarkeit

Neben der Deregulierung stand auch die Energietransformation im Mittelpunkt. Die Industrievertreter forderten dabei Versorgungssicherheit, Planbarkeit und Kosteneffizienz. „Wir müssen die ökologische Transformation mit Wettbewerbsfähigkeit verknüpfen, um unsere Wirtschaft global leistungsstark zu halten“, hieß es aus den Reihen der Branchenvertreter. Ein wichtiger Schritt in diese Richtung sei der Lückenschluss im österreichischen Stromnetz durch den Bau der 380-kV-Leitung in Kärnten. Die Verbindung zwischen Lienz und Obersielach soll künftig für mehr Stabilität im Süden des Landes sorgen. „Dieser längst überfällige Lückenschluss ist ein entscheidender Schritt, um ganz Österreich sicher, stabil und zukunftsfit mit Energie zu versorgen“, so die Meinung einiger.

KI als Chance für mehr Wettbewerbsfähigkeit

Auch die Künstliche Intelligenz (KI) war Thema beim Gipfel. Sie gilt in der Industrie als Schlüsseltechnologie, um Prozesse zu optimieren und die Produktivität zu steigern. „Jetzt gilt es, diesen Gamechanger für die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie zu nutzen“, waren sich die Vertreter einig.