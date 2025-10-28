Hochdruck bringt Sonne und bis zu 16 Grad in die Steiermark

Am Mittwoch, dem 29. Oktober 2025, zeigt sich das Wetter in der Steiermark von seiner besten Seite. „Der Mittwoch bringt Hochdruckwetter mit oft ungetrübtem Sonnenschein“, prognostizieren die Meteorologen der Geosphere Austria. Morgendliche Frühnebelfelder lösen sich meist rasch auf, danach ist der Himmel weitgehend wolkenlos – nur in den höheren Lagen zeigen sich dünne Schleierwolken. In der Früh ist es teils frostig mit Tiefstwerten zwischen -2 und +4 Grad, am Nachmittag steigen die Temperaturen auf 11 bis 16 Grad.