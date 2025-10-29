Skip to content
Am Dienstagabend kam es zu einem Verkehrsunfall in Leibnitz
Leibnitz
29/10/2025
Feuerwehr-Einsatz

Glück im Unglück: Auto kracht gegen Laterne – Airbags lösen aus

Am Dienstagabend, dem 28. Oktober 2025 wurde die Stadtfeuerwehr Leibnitz um 17.35 Uhr zu einem Verkehrsunfall in die Dechant-Thaller-Straße alarmiert.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(201 Wörter)

Ein Wagen war nach einem Ausweichmanöver von der Fahrbahn abgekommen und prallte frontal gegen eine Straßenlaterne, wie die Feuerwehr berichtet. Weiters heißt es von den Einsatzkräften: „Durch die Wucht des Aufpralls lösten beide Frontairbags aus, die beiden Insassen blieben jedoch glücklicherweise unverletzt.“

Auto stark deformiert, Straßenlaterne lag auf Gehsteig

Beim Eintreffen der Feuerwehrleute bot sich ein deutliches Schadensbild: Das Fahrzeug war im Frontbereich stark deformiert, die Straßenlaterne lag umgestürzt auf dem Gehsteig, und aus dem Wagen traten Betriebsmittel aus. Die Aufgaben der Stadtfeuerwehr Leibnitz umfassten das Binden der ausgetretenen Flüssigkeiten, das Aufräumen der Unfallstelle sowie die Regelung des Verkehrs während der Bergungsarbeiten.

Wagen abgeschleppt, Lichtmast gesichert

„Das beschädigte Fahrzeug wurde anschließend durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert. Der beschädigte Lichtmast wurde unmittelbar nach Abschluss der Bergungsarbeiten durch den Bereitschaftsdienst der Stadtgemeinde Leibnitz gesichert und abgeklemmt, um eine Gefährdung auszuschließen“, heißt es in einem Einsatz der Stadtfeuerwehr Leibnitz, die nach etwa 45 Minuten wieder einrücken konnten. Im Einsatz standen die Stadtfeuerwehr Leibnitz, die Polizei Leibnitz, ein Abschleppunternehmen sowie der Bereitschaftsdienst der Stadtgemeinde Leibnitz.

Der verunfallte Wagen…
…wurde von einem Abschleppunternehmen abtransportiert.
