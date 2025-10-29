Laßnitzhöhe: Unfall am Mittwochmorgen auf A2 mit mehreren Fahrzeugen

Am heutigen Mittwochmorgen ereignete sich auf der A2 Südautobahn im Bereich Laßnitzhöhe ein Unfall. ASFINAG und ÖAMTC informieren.

Der ÖAMTC informiert über einen Unfall auf der A2 Südautobahn zwischen Laßnitzhöhe und Rastplatz Laßnitzhöhe in Fahrrichtung Wien. „Bitte vorsichtig fahren“ heißt es. Die Einsatzkräfte und die ASFINAG sind unterwegs. Laut ASFINAG sind mehrere Fahrzeuge involviert. Der dritte Fahrstreifen wurde gesperrt. Die Sperre soll voraussichtlich bis 8.15 Uhr anhalten. Weitere Informationen folgen.