Bild auf 5min.at zeigt Stau aufgrund eines Unfalls auf der A2.
Unfall mit mehreren Fahrzeugen auf der Südautobahn in Fahrtrichtung Wien
Laßnitzhöhe/A2
29/10/2025
Einsatz

Laßnitzhöhe: Unfall am Mittwochmorgen auf A2 mit mehreren Fahrzeugen

Am heutigen Mittwochmorgen ereignete sich auf der A2 Südautobahn im Bereich Laßnitzhöhe ein Unfall. ASFINAG und ÖAMTC informieren.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(69 Wörter)

Der ÖAMTC informiert über einen Unfall auf der A2 Südautobahn zwischen Laßnitzhöhe und Rastplatz Laßnitzhöhe in Fahrrichtung Wien. „Bitte vorsichtig fahren“ heißt es. Die Einsatzkräfte und die ASFINAG sind unterwegs. Laut ASFINAG sind mehrere Fahrzeuge involviert. Der dritte Fahrstreifen wurde gesperrt. Die Sperre soll voraussichtlich bis 8.15 Uhr anhalten. Weitere Informationen folgen.

