Hilfe kam zu spät: Steirischer Familienvater starb während Wartezeit

In Radmer in der Obersteiermark kam es Mitte Oktober zu einem tragischen Vorfall: Ein Mann (49) brach plötzlich zusammen. Es vergingen rund 45 Minuten, bis das Notarztteam eintraf – für den Mann kam jede Hilfe zu spät.

Am 13. Oktober brach ein 49-Jähriger vor den Augen seiner Frau zusammen. Trotz dem raschen Einsatz mehrerer First Responder vergingen rund 45 Minuten, bis das Notarztteam eintraf. Für den Familienvater kam jede Hilfe zu spät, er starb, wie die Steirerkrone berichtet.

Schwierige Wetterbedingungen verzögerten Einsatz

Laut ÖAMTC verzögerte sich der Flug wegen schwieriger Wetterbedingungen. Ein direkter Anflug war zunächst unmöglich, erst nach einem zusätzlichen Wettercheck konnte der Hubschrauber landen. Der Fall sorgt in der Region für wachsenden Ärger – viele fühlen sich medizinisch benachteiligt, heißt es in dem Medienbericht. Es ist auch nicht der erste Vorfall dieser Art. Weitere Fälle von Todesfällen aufgrund von langer Wartzeiten oder mangelnder Kapazitäten wurden in letzter Zeit laut. In Salzburg starb ein 79-Jähriger nach vier Stunden Wartezeit auf eine Not-OP. Im oberösterreichischen Mühlviertel starb eine 55-Jährige, weil kein Spital sie aufnehmen konnte.

Forderungen werden laut

Der Samariterbund fordert nun eine Reform des Sanitätergesetzes und bessere Notfallstrukturen für abgelegene Gebiete der Steiermark. Von Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP) liegt bisher keine Stellungnahme vor, heißt es in dem Bericht der Steirerkrone. Die SPÖ will einen Antrag zur Einrichtung eines fixen Notarztsystems im Bereich Eisenstraße in den Landtag einbringen.