Die Freiwillige Feuerwehr Leoben-Göss trauert um ihren Kameraden
Leoben
29/10/2025
68 Jahre

„Nach langer, schwerer Krankheit“: Feuerwehr trauert um Kameraden

Die Freiwillige Feuerwehr Leoben-Göss trauert um ihren Kollegen, welcher am 27. Oktober 2025 im Alter von 68 Jahren verstorben ist.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(54 Wörter)

„Die Freiwillige Feuerwehr Leoben-Göss hat die traurige Pflicht mitzuteilen, dass unser Kamerad Helmut Fürstler nach langer, schwerer Krankheit für immer seine Augen geschlossen hat“, heißt es am Dienstagabend von der Feuerwehr. Die Verabschiedung findet am 6. November in der Aufbahrungshalle in Leoben statt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.10.2025 um 13:16 Uhr aktualisiert
