Polizei und Shopping-City-Seiersberg schließen Partnerschaft

Einkaufen, bummeln, genießen und das alles mit einem sicheren Gefühl. In der Shopping-City-Seiersberg wurde am Mittwoch, dem 29. Oktober 2025, ein neues Kapitel in Sachen Sicherheit aufgeschlagen. Denn die Landespolizeidirektion Steiermark und die Eigentümer der SCS besiegelten eine offizielle Sicherheitspartnerschaft im Rahmen der Initiative GEMEINSAM.SICHER. Schon seit Jahren arbeiten Polizei und SCS eng zusammen: Ob Schulungen für Mitarbeiter, kriminalpolizeiliche Beratung, regelmäßige Bestreifungen oder Unterstützung bei Veranstaltungen. Jetzt wurde sie auch schriftlich verankert.

Sicherheit sichtbar machen, aber ohne Angst zu schüren

Im Mittelpunkt steht ein Ziel: Sicherheit soll nicht nur gegeben, sondern auch spürbar sein. Polizeipräsenz im Center, gut geschultes Personal und klare Abläufe im Ernstfall tragen dazu bei. Von Ladendiebstählen über Brandfälle bis hin zu Notlagen. Die Teams sollen wissen, was zu tun ist. „Österreich weist im europäischen Vergleich eine sehr niedrige Kriminalitätsrate auf, während das Sicherheitsgefühl der Menschen als besonders hoch einzustufen ist“, sagte Landespolizeidirektor Gerald Ortner bei der Unterzeichnung. „Dies beruht zum größten Teil auf einer gut koordinierten Zusammenarbeit zwischen den Sicherheitsbehörden, zivilgesellschaftlichen, aber auch privatwirtschaftlichen Akteuren – eine partnerschaftliche Zusammenarbeit auf Augenhöhe.“ Die Partnerschaft mit der SCS ist, so Ortner weiter, ein starkes Zeichen für mehr Sicherheit im Handel und ein Modell, das in Zukunft noch mehr Nachahmer finden kann.

©LPD Stmk/F. Huber Landespolizeidirektor Gerald Ortner und Eigentümer Martin Klein unterzeichnen die Sicherheitspartnerschaft. ©LPD Stmk/F. Huber Landespolizeidirektor Gerald Ortner und Eigentümer Martin Klein präsentieren die Sicherheitspartnerschaft.

Vorbereitung statt Reaktion

Ein wichtiger Punkt der neuen Kooperation ist die professionelle Prävention. Statt erst zu reagieren, wenn etwas passiert, setzen Polizei und SCS auf Vorbereitung. Schulungen, regelmäßige Treffen und gemeinsame Übungen sollen Handlungssicherheit schaffen, sowohl für das Personal als auch für die Einsatzkräfte. „Mit der Unterzeichnung der Sicherheitspartnerschaft wird nun die schon längst gelebte Zusammenarbeit zwischen Polizei und SCS noch einmal verstärkt“ betonte SCS-Eigentümer Martin Klein. „Die Sicherheit unserer Kundinnen und Kunden, aber auch aller Mitarbeitenden, steht bei uns an oberster Stelle.“

Sicherheit als Teil des Einkaufserlebnisses

Durch die Partnerschaft wird auch das subjektive Sicherheitsgefühl gestärkt. Wer durch die SCS spaziert, soll die Anwesenheit der Polizei zwar bemerken, aber nicht als Kontrolle, sondern als Begleitung. Ein ruhiges, sicheres Umfeld schafft Vertrauen, und genau das wollen Polizei und SCS gemeinsam erreichen. Darüber hinaus wird die SCS künftig ihre Infrastruktur für Präventionsveranstaltungen zur Verfügung stellen.